28 февраля - международный день редких заболеваний. Одно из таких - Муковисцидоз. Неизлечимой генетической болезнью страдает 11-летняя сибирячка Анастасия Белоконь.





О девочке рассказывали в выпусках «Вестей». Юной жительнице Новосибирска нужна была помощь. Родителям не хватало денег на покупку жизненно-важного аппарата. Кислородный концентратор. Прибор во время обострения болезни помогает дышать. Оборудование дорогое. Стоит почти сто 50 тысяч рублей. Деньги на него удалось собрать благодаря помощи наших телезрителей. Буквально за несколько часов - после выхода в эфир сюжета о Насте - нужная сумма была собрана.