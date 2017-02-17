Каждый день - по жесткому распорядку. Чтобы просто дышать воздухом. Одиннадцатилетней девочке нужна помощь новосибирцев.

У Насти Белоконь - неизлечимое генетическое заболевание. Муковисцидоз. Из легких не отходит мокрота. Чтобы не задохнуться, девочка по шесть часов в день тратит на лечение. Постоянные ингаляции и дыхательная гимнастика. Раз в два месяца, операция. Удаляют полипы из носа. В периоды обострения — неделями на больничной койке.

Юлия Кондакова, Врач-педиатр: Выздороветь полностью Настя не может. Но, благодаря все проводимой вот ингаляционной терапии, дыхательной гимнастике... мы можем обеспечить достаточно длительный срок привычного образа для наших больных жизни.

Облегчить девочке жизнь может специальное дыхательное оборудование. Кислородный концентратор. Проведет в Настины легкие воздух. Не нужно будет так часто лежать в больнице. Но прибор дорогой. Нужны почти сто пятьдесят тысяч рублей.

Сегодня Русфонд вместе с журналистами ГТРК «Новосибирск» объявляет сбор средств. Чтобы помочь Насте - отправьте смс со словом дети. На номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей.

Фото: infopro54.ru.