Как выглядит мама? Зачем нужны игрушки? И почему я не могу бежать? Несколько месяцев своей жизни маленький новосибирец боролся со страхами. Сегодня ему нужна помощь.

В три года Максим Зеленков стал часто и неожиданно засыпать, терять сознание. После каждого приступа терял память. Диагноз врачей - эпилепсия. Спасение - препарат «Кеппра». Сейчас Максиму семь лет. Благодаря лекарству, уже два года приступы не мучают. Мальчик занимается спортом, учится читать и писать. В сентябре пойдет в первый класс... Если продолжит лечение. Препарат дорогой. Родители Максима уже потратили на него все сбережения. Необходимо - 76 тысяч рублей. Любовь Чалова, Заведующая отделением профилактики Поликлиники № 27: Препарат Кеппра является жизненно - необходимым. При отмене этого препарата может возникнуть значительное ухудшение его самочувствия. Могут участиться приступы. Препарат подобран довольно длительными усилиями.

Сегодня Русфонд вместе журналистами ГТРК "Новосибирск" объявляет сбор средств. Чтобы помочь Максиму, отправьте смс со словом "ДЕТИ" на номер 5542. Стоимость одного сообщения 75 рублей.



