В Сети неизвестный опубликовал видеоролик, на котором видно, как автомобилист останавливается прямо на дороге, чтобы переместить бегущего по проезжей части ребёнка на тротуар.

– Какой он – любящий отец? Он всегда готов протянуть руку помощи, независимо от возраста своего ребёнка, и проявить заботу, даже когда вокруг множество людей. Он готов подставить под удар себя, свою машину, только для того, чтобы принести своё дитё в руки такой же любящей матери, – отмечается автором видеоролика.







