Отделение ПФР по Новосибирской области 11 января перечислило средства на единовременную денежную выплату пенсионерам в размере 5 тысяч рублей доставочным структурам.

Средства, предназначенные на выплату в январе единовременной денежной выплаты в размере 5 тысяч пенсионерам, Отделением ПФР по Новосибирской области сегодня перечислены всем доставочным структурам.

Напомним, что способ доставки пенсии и иных социальных выплат по линии ПФР выбирает сам получатель. На сегодняшний день в нашем регионе выплаты доставляются:

- организациями федеральной почтовой связи;

- кредитными организациями, с которыми Пенсионным фондом Российской Федерации заключены соответствующие договоры.

Перечисление пенсий и иных социальных выплат в кредитные учреждения (банки) производится в регионе с 11 числа каждого месяца. Таким образом, органы ПФР перечислили сегодня в кредитные учреждения средства, предназначенные и на выплату единовременной денежной выплаты всем пенсионерам, получающим пенсии через банки (независимо от даты получения пенсии), и на выплату пенсий за январь тем получателям, которым доставка выплат по линии ПФР осуществляется на указанную дату*.

Зачисление средств на счета пенсионеров осуществляется не позднее дня, следующего за днем перечисления денежных средств Отделением ПФР на счет кредитной организации.

Доставка через Почту России будет осуществлена по утвержденным и озвученным ранее графикам в период с 13 до 28 января 2017 года. Если выплата не будет осуществлена в течение января 2017 года (например, пенсия и денежная выплата доставлялись на дом, но гражданин отсутствовал), то она будет произведена в следующем месяце вместе с пенсией. Обращаться в органы ПФР в этом случае не нужно.

В Новосибирской области через органы ПФР единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей получат более 820 тысяч получателей пенсий. Единовременную выплату получат все категории пенсионеров, проживающих на территории Российской Федерации и являющиеся получателями пенсий на 31 декабря 2016 г., включая и работающих.

В отношении тех граждан, которым пенсия назначена впервые, либо которые впервые в качестве доставочной организации выбрали банк, перечисление средств производится с 21 числа.