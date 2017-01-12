Каждый третий новосибирец регулярно занимается спортом, об этом рассказал руководитель департамента физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов в пресс-центре ГТРК «Новосибирск» «На Вертковской».

«В 2016 году в Новосибирской области 30% населения регулярно занималось спортом. К 2020 году Минспорта России поставил перед нами задачу довести эту цифру до 40%», - рассказал Сергей Ахапов.

Самыми популярными зимними спортивными направлениями в регионе являются хоккей, сноуборд и горные лыжи, биатлон и хоккей с мячом.

Рассказывая о грядущей зимней олимпиаде в 2018 году, глава департамента спорта заявил, что в расширенный список попали 20 спортсменов из Новосибирской области.

« Традиционно это и биатлонисты, и лыжники. Илья Черноусов планомерно готовится к попаданию в олимпийскую сборную. Елена Соболева выступала у нас на «Тур де Ски» и входила в двадцатку, она сейчас в сборной команде по лыжным гонкам второй человек. Три человека сноубордистов, которые реально претендуют на попадание в сборную. Я уверен, что у нас из хоккеистов кто-нибудь точно попадёт в состав олимпийской сборной», - рассказал Сергей Ахапов.

Всего на территории Новосибирской области аккредитованы 90 спортивных федераций.