В Новосибирской области стартовал конкурс «Надежный работодатель» по итогам 2016г. Конкурс проводится министерством труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области в целях поощрения организаций за вклад в стабилизацию рынка труда региона и стимулирования работодателей к улучшению условий труда работников. Заявки работодателей, желающих принять участие в конкурсе, принимаются с 9 января по 7 февраля по адресу министерства: 630004, г.Новосибирск, ул.Ленина, 28, каб. 325. Подробную информацию о правилах проведения конкурса и форме заявки можно получить в ЦЗН г.Татарска по адресу: г.Татарск, ул. Смирновская, 97 и по тел.8 (383 64) 21-659. Напомним, что по итогам 2015 г. одним из победителей конкурса стало предприятие Татарского района ООО «Производственник», директор Александр Ищенко. Золотой сертификат конкурса получил директор ООО «Карачинский источник» Чановского района Владимир Хританков.