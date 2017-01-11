Аномальные морозы и случаи обморожений
фиксируются в ряде субъектов Российской Федерации. В Новосибирской
области на смену теплой погоде тоже пришли холода. Синоптики
прогнозируют, что во второй и третьей декадах января в Новосибирской
области ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -28С до 36С.
При длительном пребывании на улице во время сильных морозов существует риск получить обморожение. Нужно помнить, что к обморожению может привести одежда не по сезону, тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное положение. Часто получению обморожения сопутствует нахождение человека в нетрезвом состоянии.
Для того, чтобы во время морозной погоды не получить обморожение или переохлаждение, прислушайтесь к следующим рекомендациям:
Перед выходом на улицу, уточняйте прогноз погоды и одевайтесь соответственно в теплую, зимнюю одежду. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Если на улице не только холодно, но еще и ветрено, то отдайте предпочтение верхней одежде с капюшоном. Одежда и обувь должна быть по размеру, а еще лучше – немного свободная. Это способствует нормальной циркуляции крови. Знайте, что прослойки воздуха между слоями одежды помогают удерживать тепло тела. Это же касается сохранения тепла ног. Надевайте обувь с теплой стелькой, на ноги надевайте носки.
Не рекомендуется в морозы носить на теле металлические украшения (кольца, серьги, браслеты). Металл на морозе быстро остывает и при соприкосновении с кожей может привести к обморожению.
При длительном нахождении на улице, чтобы не замерзнуть, нужно двигаться. Если замерзли кисти рук, грейте их, сжимая и разжимая внутри варежки или кармана. Потрите ладони. Если это не помогает, попробуйте отогреть их под мышками.
Не курите на морозе. Курение ухудшает циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.
Не пытайтесь согреться на морозе, выпивая алкоголь. Он вас не согреет, а только создаст иллюзию тепла.
Сильно замерзнув, не бойтесь зайти погреться в любое здание или помещение на вашем пути (магазин, кафе, аптеку, подъезд).
Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше.
Вернувшись домой, после пребывания на морозе, осмотрите себя и убедитесь в отсутствии обморожений рук или ног, ушей, кончика носа. Незамеченное обморожение может привести к гангрене и потере конечности.
Признаками обморожения и переохлаждения организма являются:
- кожа бледно-синюшного цвета;
- на коже участки неестественного белого цвета;
- сильные боли и покраснение при отогревании,
- отек мягких тканей;
- появление пузырей с кровянистым содержимым.
При первых признаках обморожения
пострадавшего необходимо доставить в теплое помещение, переодеть в
теплую, сухую одежду, вызвать врача. До приезда медиков пострадавшему
нужно дать горячую пищу или теплый чай.
Ни в коем случае нельзя растирать больных снегом и отогревать обмороженные конечности у открытого огня.