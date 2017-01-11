Аномальные морозы и случаи обморожений фиксируются в ряде субъектов Российской Федерации. В Новосибирской области на смену теплой погоде тоже пришли холода. Синоптики прогнозируют, что во второй и третьей декадах января в Новосибирской области ожидаются колебания температуры воздуха ночью от -28С до 36С.

При длительном пребывании на улице во время сильных морозов существует риск получить обморожение. Нужно помнить, что к обморожению может привести одежда не по сезону, тесная и влажная одежда и обувь, длительное неподвижное положение. Часто получению обморожения сопутствует нахождение человека в нетрезвом состоянии.

Для того, чтобы во время морозной погоды не получить обморожение или переохлаждение, прислушайтесь к следующим рекомендациям:

Перед выходом на улицу, уточняйте прогноз погоды и одевайтесь соответственно в теплую, зимнюю одежду. Не выходите на мороз без варежек, шапки и шарфа. Если на улице не только холодно, но еще и ветрено, то отдайте предпочтение верхней одежде с капюшоном. Одежда и обувь должна быть по размеру, а еще лучше – немного свободная. Это способствует нормальной циркуляции крови. Знайте, что прослойки воздуха между слоями одежды помогают удерживать тепло тела. Это же касается сохранения тепла ног. Надевайте обувь с теплой стелькой, на ноги надевайте носки.

Не рекомендуется в морозы носить на теле металлические украшения (кольца, серьги, браслеты). Металл на морозе быстро остывает и при соприкосновении с кожей может привести к обморожению.

При длительном нахождении на улице, чтобы не замерзнуть, нужно двигаться. Если замерзли кисти рук, грейте их, сжимая и разжимая внутри варежки или кармана. Потрите ладони. Если это не помогает, попробуйте отогреть их под мышками.

Не курите на морозе. Курение ухудшает циркуляцию крови, и таким образом делает конечности более уязвимыми.

Не пытайтесь согреться на морозе, выпивая алкоголь. Он вас не согреет, а только создаст иллюзию тепла.

Сильно замерзнув, не бойтесь зайти погреться в любое здание или помещение на вашем пути (магазин, кафе, аптеку, подъезд).

Прячьтесь от ветра — вероятность обморожения на ветру значительно выше.

Вернувшись домой, после пребывания на морозе, осмотрите себя и убедитесь в отсутствии обморожений рук или ног, ушей, кончика носа. Незамеченное обморожение может привести к гангрене и потере конечности.

Признаками обморожения и переохлаждения организма являются:

- кожа бледно-синюшного цвета;

- на коже участки неестественного белого цвета;

- сильные боли и покраснение при отогревании,

- отек мягких тканей;

- появление пузырей с кровянистым содержимым.

При первых признаках обморожения пострадавшего необходимо доставить в теплое помещение, переодеть в теплую, сухую одежду, вызвать врача. До приезда медиков пострадавшему нужно дать горячую пищу или теплый чай.

Ни в коем случае нельзя растирать больных снегом и отогревать обмороженные конечности у открытого огня.