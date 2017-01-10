



Виктор Орлов, Начальник Главного управления МЧС России по НСО: «Эта работа уже начата, и была начата еще до нового года, заявок поступило на 37 мест проведения обрядовых мероприятий. В прошлом году их было около 50. Ждем заявки от органов местного самоуправления, соответственно, от епархии, и будем работать уже по факту».

Уже в эту пятницу в Правительстве утвердят места крещенских купелей. Каждое оборудуют по правилам безопасности. В праздник на всех площадках будут дежурить спасатели.