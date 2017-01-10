Полуторагодовалый мальчик погиб во время купания в квартире дома в Первомайском районе Новосибирске. По предварительным данным, он и его брат остались на какое-то время в ванной комнате без присмотра матери. Источник: sibkray.ru/news/8/895740/

Полуторагодовалый мальчик погиб во время купания в квартире дома в Первомайском районе Новосибирске. По предварительным данным, он и его брат остались на какое-то время в ванной комнате без присмотра матери. Источник: sibkray.ru/news/8/895740/

Полуторагодовалый мальчик погиб во время купания в квартире дома в Первомайском районе Новосибирске. По предварительным данным, он и его брат остались на какое-то время в ванной комнате без присмотра матери. Источник: sibkray.ru/news/8/895740/

Полуторагодовалый мальчик погиб во время купания в квартире дома в Первомайском районе Новосибирске. По предварительным данным, он и его брат остались на какое-то время в ванной комнате без присмотра матери. По факту смерти ребенка Следственным комитетом РФ проводится доследственная проверка. Предварительно установлено, что смерть наступила в процессе купания в ванне 4 января. Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи не смогли спасти ему жизнь. В настоящее время следствием выясняются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.