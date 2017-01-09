В Новосибирском зоопарке появилась кустарниковая собака из Праги, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по НСО.

В конце 2016 года в Новосибирский зоопарк им. Р. А. Шило была привезена 2-летняя самка кустарниковой собаки. Ранее собака жила в Пражском зоопарке.

Ранее, в ноябре 2016 года, коллекцию Новосибирского зоопарка пополнил 2-летний самец кустарниковой собаки из французского зоопарка Мюлуз. В обоих случаях ветеринарный контроль за ввозом зоопарковых животных провели в аэропорту «Толмачево» инспекторы Управления Россельхознадзора. Авиаперевозка осуществлялась с соблюдением всех необходимых ветеринарно-санитарных требований.

Сейчас самка находится на карантине в зоопарке.