По данным Гидрометцентра, 1 и 2 января 2017 года в Новосибирской области ожидается снег, местами сильный, днем мокрый снег, продолжительные метели, усиление ветра до 19-24 м/с, на дорогах снежные заносы, местами гололёд.

Возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) линий связи и электропередач, авариями на системах ТЭК и ЖКХ, нарушением работы транспорта, дорожных и коммунальных служб, увеличением количества ДТП (источник ЧС – комплекс неблагоприятных метеорологических явлений).

ГУ МЧС по Новосибирской области рекомендует жителям и автомобилистам города Новосибирска и Новосибирской области по возможности отказаться от загородных поездок на автомобиле без особой необходимости. Соблюдайте скоростной режим и дистанцию. Будьте внимательны, под действием осадков возможно налипание мокрого снега на конструкции (рекламные щиты, провода), что может вызвать их падение. Не рекомендуется парковать автомобили под старыми, ветхими деревьями и плохо укрепленными конструкциями. Родителям необходимо следить за досугом детей.

Обо всех происшествиях необходимо сообщать по телефону «101» (набор номера осуществляется и с мобильного, и со стационарного телефонов), или в Аварийно-спасательную службу Новосибирской области по номеру: 218-22-32. Телефон доверия МЧС 23-99-999.

