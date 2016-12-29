Раздел новогодних сладостей в доме Виноградовых - полным ходом. Задача не из простых - делим на 9 - столько детей в семье. Сегодня у Вани улыбка до ушей, два года назад праздник проходил по-другому.

Ваня: «Я переживал. А почему переживал? Потому что я не знал, что такое семья. Я думал, что приехал на один день. Я хотел здесь остаться».

детдомовца Ваню - тогда - взяли в семью на каникулы. За две недели в ребенка влюбились и оставили. Первое, что мальчик спросил - кто здесь директор? Теперь знает - их два - мама и папа. Ежегодно отдел опеки проводит социальную акцию - просит новосибирцев провести праздники с такими ребятами как Ваня.

Екатерина Скворцова, Психолог: «Очень у многих детей искажены представления о том, что такое семья. Либо эти представлений совершенно нет. Очень полезно будет для детей школьного среднего возраста и детей подросткового возраста. Они увидят модель супружеских отношений, детско-родительских отношений, увидит, как семья планирует и проводит досуг».

Психологи заранее готовят участников акции - учат: не давать детям ложных обещаний. Случаев, когда ребенка забирают в семью насовсем, мало. И это не самоцель. Даже временно гостить в семье - для ребят - лучше, чем ничего.

Роман Виноградов: «Любому ребенку, человеку нужны друзья. Даже если они не могут стать отцом и матерью, пусть они станут добрыми друзьями наставниками в жизни. Здесь, когда они выйдут, им нужна будет помощь от взрослого человека»

Отправиться в гости на каникулы сегодня в Новосибирске хотят больше 40 детей. Чтобы пригласить кого-то из них, нужно поторопиться.

Ирина Аникина, Председатель комитета опеки и попечительства мэрии Новосибирска: « Обратиться в отдел опеки и попечительства, предоставить паспорт, справку из медучереждения об отсутствии инфекционных и психических заболеваний, предоставить адрес места жительства, чтобы могли специалисты выйти с актом обследования и проверить условия проживания, куда ребенок пойдет».

К участию в акции допускают все семьи, кроме тех, где родители лишены родительских прав, недееспособны или имеют судимости.