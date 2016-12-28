В связи со случаями массовых острых отравлений людей спиртосодержащей непищевой продукцией, в том числе со смертельным исходом, постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.12.2016 № 195 приостановлена на срок 30 суток розничная торговля спиртосодержащей непищевой продукцией с содержанием этилового спирта более 25 процентов объема готовой продукции (за исключением парфюмерной продукции и стеклоомывающих жидкостей), осуществляемая юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями).

Министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области предупреждает горожан о смертельной опасности употребления суррогатного алкоголя и сомнительных жидкостей, изготовленных на основе спирта. Несмотря на то, что на этикетке таких жидкостей есть предупреждение о запрете внутреннего применения, но заманчивая надпись — 93% спирта привлекает людей. В случае с наличием метанола, вместо указанного на этикетке этилового спирта, ситуация только осложняется — по цвету и запаху метанол не отличить от обычного этилового спирта.

Справочно:

Метанол – опасный яд, 10 мл которого достаточно для тяжелого отравления вплоть до потери зрения. Более 80-150 мл метанола приводят к летальному исходу. Токсический эффект метанола развивается несколько часов.

В целях контроля за исполнением указанного постановления на территории Новосибирской области управлением Роспотребнадзора совместно с органами внутренних дел будут проводиться мероприятия по государственному надзору за организациями, осуществляющими производство и оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции.

С учетом возможной опасности для жизни и здоровья людей, возникающей в связи с употреблением алкогольной и спиртосодержащей продукции, рекомендуем жителям Новосибирской области оперативно сообщать в управление Роспотребнадзора по Новосибирской области о фактах продажи в предприятиях торговли, а также в местах, не предназначенных для торговли, спиртосодержащей непищевой продукции по телефону «горячей линии» 8 800 350 50 60.