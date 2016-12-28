Минус 46 - в Кыштовке, до 40 - в пригороде Новосибирска, в самом мегаполисе - до 36 мороза. У соседей томичей и того ниже - 50-градусная стужа. Холод ворвался с Арктики. Впрочем, по прогнозам синоптиков, продержится - недолго.



Ренад Ягудин, Пресс-секретарь Новосибирского гидрометцентра: Начнутся снегопады, метели, порывистые ветры. + 03.33 днем температура будет уже 20-25 мороза, по востоку до 31, в последующем с 25 по 28 число рассчитываем на ослабление мороза. До 12-20 ночью, и от 7 до 15 – днем. Ну и осадки 27-28 ослабеют и даже прекратятся.