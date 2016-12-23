Фельдшеры скорой помощи в Коченевском районе Новосибирской области ищут водителя, который помог довезти пациента до больницы.

«Очень ищем мужчину, сильно помог, побольше бы таких. Хотим его отблагодарить», — сказала одна из сотрудниц скорой.

История произошла днем 20 декабря. Медицинский УАЗ торопился довезти пациента, который предположительно перенес инфаркт, до больницы в поселке Чик. Машина попала в аварию, пишет «НГС.Новости» со ссылкой на очевидцев ДТП.

По данным СМИ, водитель УАЗа пытался обогнать сразу два автомобиля. Первую машину он успешно объехал, а вторую — автомобиль ЗИЛ — не успел и начал тормозить. В этот момент УАЗ занесло, и он ударился задней правой частью о другой автомобиль. Скорую развернуло, после чего она вылетела в кювет, где перевернулась.

За минуту на трассе остановилось около десяти машин, водители помогли выбраться из перевернутого УАЗика медсестрам, водителю и пациенту, рассказал свидетель аварии.

Один из помогавших водителей по имени Николай сказал, что может довезти врачей и пациента до больницы на своем Subaru Forester. Медики поблагодарили неравнодушного водителя.

Пока из перевернутого УАЗа доставали больного, водители предложили медсестрам погреться в одной из машин. Они отказались, сказали: «Мы будем в машине греться, а наш больной на улице на носилках лежать?» — привел слова женщин собеседник.

По его словам, одна из женщин немного повредила шею, больше никто в аварии не пострадал.

В результате водитель Subaru Forester, как и обещал, доставил и врачей, и пациента в больницу. Сейчас медики разыскивают его, чтобы отблагодарить.