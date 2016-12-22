В связи с ухудшением погодных условий Госавтоинспекция Новосибирской области призывает водителей быть внимательнее на дороге. По причине холодов в регионе возможно возникновение чрезвычайных ситуаций, обусловленных нарушением работы транспорта, коммунальных служб, авариями на системах ТЭК, ЖКХ и газоснабжения, ростом количества дорожно - транспортных происшествий. Водителям и пешеходам во избежание происшествий следует строго соблюдать правила дорожного и пешеходного движения, проявлять взаимную вежливость. Автомобилистам рекомендуется воздержаться от дальних поездок. Главное управление Госавтоинспекции России по Новосибирской области напоминает: если вы оказались в затруднительном положении на зимней дороге из-за поломки транспортных средств, плохого самочувствия обратитесь к сотрудникам ГИБДД, которые помогут вам в организации помощи. Обратиться за помощью можно по телефонам: 002, 8 (383) 232-23-51, 315-40-88, 220-70-77.