Судебные приставы Новосибирской области в этом году выдворили за пределы Российской Федерации порядка 500 граждан иностранных государств. Такая мера административного наказания, как выдворение, применяется к иностранным гражданам или лицам без гражданства и заключается в принудительном и контролируемом перемещении указанных лиц, либо контролируемом самостоятельном выезде из России. Так, только в Чистоозёрном районе Новосибирской области за 2016 год выдворено 9 человек, причём все они отбывали уголовное наказание за преступления различной тяжести в местной исправительной колонии. По этническому составу среди лиц, подвергающихся выдворению, превалируют граждане Узбекистана – их численность от общего количества выдворенных составляет приблизительно 60%. Примерно 20% выдворенных – это граждане Таджикистана. Оставшиеся 20% выдворенных из Новосибирской области делят между собой граждане Китая, Нигерии, Азербайджана, Киргизии, США, Армении, Буркина-Фасо и Казахстана. Наиболее распространённой причиной выдворения является нарушение сроков пребывания в Российской Федерации.