Почта России предпринимает необходимые меры для защиты здоровья сотрудников и клиентов компании

Генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов издал приказ, утверждающий меры по противодействию распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

Сотрудникам отделений будут предоставлены средства, необходимые для профилактики инфекционных заболеваний, однако компания призывает клиентов чаще использовать дистанционные каналы обслуживания, что позволит сократить число контактов между клиентами и сотрудниками отделений. Почта России напоминает, что клиенты могут воспользоваться цифровыми сервисами на сайте компании или в мобильном приложении, например, оформить и оплатить посылки онлайн или заказать доставку отправлений почтальоном или курьером. Одновременно Почта России планирует увеличить число отправлений с товарными вложениями, доставляемых до/от двери клиентов. Корпоративные клиенты могут заключить договор с Почтой России удаленно в электронном виде.

Часть сотрудников компании перейдет на дистанционный формат работы, при этом отделения почтовой связи продолжат функционировать в полном объеме. Также приказ ограничивает число очных совещаний на территории управлений федеральной почтовой связи. Кроме того, будут ограничены выезды сотрудников Почты России в служебные командировки как по территории России, так и за границу.