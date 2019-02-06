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06.02.2019 | 07:51
Информатор
193
Стоит ли поправлять человека, который неверно поставил ударение? И как меняется «великий и могучий» прямо сейчас?
Источник:
ГТРК Новосибирск
Цифровая трясина
Спортсмен из Татарска стал одним из лучших в соревнованиях по экстремальному бегу в Омске
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