Добавить комментарий (1)

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление Правительства о переносе выходных дней в 2019 году.

Помимо новогодних каникул россиян ждут четыре "длинных" выходных, когда к обычным выходным прибавляется еще один, два или даже три нерабочих дня.

Грядущие новогодние каникулы начнутся в воскресенье, они продлятся с 30 декабря по 8 января. Выходные дни суббота и воскресенье 5-е и 6 января, а также суббота 23 февраля, выпадающие на нерабочие праздничные дни, будут перенесены на май - соответственно на 2-е, 3-е и 10 мая. То есть День защитника Отечества празднуем, как обычно. Но дополнительного выходного в феврале не будет. Он переносится на май. По закону, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, добавляется еще один день. Этот день в данном случае уходит на май.

В Международный женский день отдых аем с пятницы по воскресенье - с 8-го по 10 марта.