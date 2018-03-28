На месте ЧП в Кемеровском торговом центре работают спасатели со всей Сибири. В Новосибирске по поручению генерального прокурора, как и во всех городах страны, проверят систему пожарной безопасности в торгово-развлекательных центрах. Сейчас составляют план. В городе крупных магазинов с детскими зонами отдыха и кинотеатрами – полтора десятка.

Павел Винаков, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области: «На территории Новосибирска, в соответствии с поручением генпрокуратуры, мы ожидаем задействование инспекторов государственного противопожарного надзора в проведении проверок торгово-развлекательных центров. В соответствии с поручением замгенпрокурора будут проведены проверки в отношении торгово-развлекательных центров и центров с массовым пребыванием детей – это, ориентировочно, порядка ста объектов на территории Новосибирской области».

Жители Новосибирска не могли остаться в стороне: трагедия в Кемерове – общая беда сибиряков. Руководства Оперного, «Красного факела», «Глобуса» и Музыкального театра заявили о намерении перечислить семьям погибших деньги, вырученные от продажи билетов.

В городе появились импровизированные мемориалы. В Калининском районе несут цветы к памятнику в Материнский сквер, в Советском – к НГУ, в центре – в Нарымский сквер и к Оперному театру, а в храмах региона проходят службы...