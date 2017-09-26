Трагедия произошла на севере Красноярского края. От лап медведя погиб 6-летний ребенок. Дети играли на вертолетной площадке, когда к ним вышел хищник. Медведь напал на мальчика. К моменту когда на место подоспели взрослые, ребенок был мертв. Медведя застрелили. По словам местных жителей, хищников здесь видели и раньше. Только за сентябрь около 10 раз. Начата доследственная проверка.

Напомним, что в этом году 24 августа в окрестностях Кыштовки медведь напал на женщину также в районе вертолетной площадки. Несколько жителей Кыштовки отправились в лес за груздями. Неожиданно медведица напала на женщину. На помощь ей поспешили остальные грибники. Кто-то побежал к машинам и стал сигналить. И только родной брат пострадавшей Александр Г. взял палку и кинулся на медведицу, сумев женщину отбить. За несколько секунд хищник нанес серьезные раны — буквально снял скальп с головы. Рядом видели медвежонка, поэтому, как говорят специалисты, медведица и была такой агрессивной.



