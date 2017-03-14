В соответствии с постановлением Правительства РФ сокращены сроки выплаты средств материнского капитала. Если ранее на рассмотрение заявления о распоряжении средствами материнского капитала закон отводил месяц и еще месяц на перечисление средств, то теперь срок перечисления средств сокращен с месяца до десяти рабочих дней.

Таким образом, получение средств материнского капитала теперь не будет превышать месяца и десяти рабочих дней с даты подачи заявления на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала.

Постановление Правительства также вносит изменения в перечень документов для распоряжения материнским капиталом. Теперь, если семья приняла решение направить его средства на улучшение жилищных условий, в качестве документа, который подтверждает право собственности на жилое помещение или земельный участок, органы ПФР принимают копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), а не свидетельство о государственной регистрации права собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с изменениями в федеральном законодательстве, по которым государственная регистрация возникновения и перехода прав на недвижимое имущество удостоверяется не свидетельством о государственной регистрации права собственности, а выпиской из ЕГРН. Выдача свидетельств о государственной регистрации прав прекращена.

*Постановление Правительства Российской Федерации от 3 марта 2017 года №253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ» вступает в законную силу с 15.03.2017.