МО МВД России «Татарский» разыскиваются

ПРЕСТУПНИКИ

ЯШИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 20.03.1959 г.р. После совершения убийства в г. Татарске 8.11.1992 г. скрылся. Особые приметы: на руках ниже локтя татуировки в виде факела, на теле многочисленные татуировки родимое пятно на спине диаметром 15 см.

ЛИХОМАНЕНКО АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ, 12.07.1976 г.р., уроженец с. Елбань, Маслянинского района Новосибирской области. Проживал в с. Константиновка, Татарского района. Совершил самовольное оставление воинской части.

ЕФИМОВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19.11.1982 г.р., который совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека» и скрылся от суда.

БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИЕ

МЕРЖОЕВА ИРИНА ШИМОХАНОВНА, 28 августа 1979 г. р. 27.06.2000 г. выехала из с. Лопатино в г. Татарск, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

МИЛЬКОВА ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА, 22.05.1977 г.р. 8.11.2001 г. из с. Новотроицк уехала в деревню Нововознесенка Татарского района, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

КРИКУНОВ АЛЕКСАНДР ГЕННАДЬЕВИЧ, 15.02.1966 г. р. 29.04.2012 г. в период времени с 22 до 23 часов ушел в неизвестном направлении с берега озера Курган, расположенного около д. Камбар, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Особые приметы: на запястье правой руки татуировка - надпись «1966».

ЛЕБЕДЕВА АННА АНАТОЛЬЕВНА, 10.06.1978 г. р. 23.10.2013 г. ушла из дома, и до настоящего времени ее местонахождение не известно.

ЧЕРНЫШОВ ИЛЬЯ ВАЛЕРЬЕВИЧ, 15.07.1989 г. р., уроженец с. Киевка Татарского района. Проживал в д. Моховое, Татарского района по ул. Школьной, 1-2. 6.08.2019 г. ушел из дома, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

СЕВОСТЬЯНОК АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 23.11.1979 г. р., уроженец с. Новомихайловка Татарского района. 14.12.2017 г. ушел из приемного покоя Татарской ЦРБ и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Особые приметы: татуировка на правом предплечье в виде змеи.

МАТЮХИНА НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА, 26.04.1995 г.р. Проживала в с. Яркуль Усть-Таркского района по ул. Яркульская дом 18/2. 2.03.2010 г. ушла из дома, и до настоящего времени её местонахождение не известно.

Если вам что-либо известно о месте нахождения разыскиваемых, просьба сообщить по тел. 8-913-011-26-62 (оперуполномоченный уголовного розыска).



