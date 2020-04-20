24 апреля в Татарске открывается первый магазин федеральной сети «Доброцен».

Популярный формат магазина низких цен, завоевавший доверие миллионов россиян, теперь поможет сэкономить семейный бюджет и жителям Татарска.

Не секрет, что большую часть наших расходов составляют товары ежедневного спроса: продукты питания и товары для дома. «Доброцен» - это федеральная торговая сеть, которая предлагает широкий ассортимент таких товаров по очень низким ценам.

Почему в магазинах «Доброцен» такие низкие цены?

- «Доброцен» - это федеральная сеть, которая насчитывает уже более 190 торговых точек по всей России – одно это позволяет получать у поставщиков низкие цены

«Доброцен» – это жесткий дискаунтер. В нашей стране таких крайне мало, – рассказывает региональная управляющая ТС «Доброцен» Нина Сальникова, - в большинстве сетей, которые носят дисконтный характер, на самые ходовые товары (так называемые «индикаторы-маячки», по которым покупатели определяют – дорого здесь или дешево) цены занижены, а на остальные позиции сделаны приличные наценки. Вот у нас такой игры с ценами нет. У нас реально дешево».

- на полках магазинов не так много раскрученных брендов – ТС «Доброцен» предпочитает работать с такими российскими поставщиками, которые вкладываются не в рекламу, а в качество продукции, поэтому их товары стоят намного дешевле.

Нина Сальникова,региональная управляющая ТС «Доброцен»: «Ошибочно думать, что чем дороже товар, тем он качественнее. Мы своей работой доказываем обратное. И в нашем магазине семья из 4-5 человек может на 2000 рублей купить на целую неделю необходимых себе продуктов и товаров промышленной группы».

- формат магазина-склада - покупатели берут товар прямо с паллет (деревянных или пластиковых поддонов), что позволяет экономить на дорогостоящем торговом оборудовании и оптимизировать штат сотрудников

- магазины расположены не на центральных улицах – это значительно снижает стоимость аренды помещения

Благодаря всем этим факторам «Доброцену» удается работать на очень низкой наценке и зарабатывать при этом за счет высокого оборота.

Нина Сальникова,региональная управляющая ТС «Доброцен»: «А знаете, что является самым лучшим доказательством того, что у нас очень дешевая и очень качественная продукция? Два раза в месяц, в день зарплат сотрудников в 22.00 (закрытие магазинов) массово пробиваются чеки – покупки совершает персонал. Для нас это лучший показатель, что торговая сеть «Доброцен» идет правильным курсом»

24 апреля состоится праздничное открытие магазина «Доброцен» в Татарске. Магазин будет открыт для всех покупателей с 9 до 22 часов, без перерывов и выходных по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 104.

Ежедневно «Доброцен» представляет широкий ассортимент продуктов, товаров для дома и уборки, сезонных товаров.

Следите за новостями и акциями в официальной группе