С 1 января 2020 г. в России начался постепенный переход к формированию информации о трудовой деятельности граждан в виде электронных трудовых книжек. Что должен знать каждый работник?

Во-первых, электронная трудовая книжка сохраняет практически весь перечень сведений, которые учитываются в бумажной трудовой книжке (места и периоды работы, должность, квалификация, даты приема, увольнения, перевода и т.д.).

Во-вторых, переход будет осуществляться только с добровольного согласия человека. Исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 г. У них все сведения о периодах работы будут вестись только в электронном виде.

В-третьих, сведения о трудовой деятельности благодаря электронной трудовой книжке будут практически всегда «под рукой». Их можно будет получить через «Личный кабинет» на сайте ПФР, портал госуслуг, через соответствующее приложение на смартфоне, а также в бумажном виде через МФЦ и в клиентской службе ПФР.

Работодатели должны до 30 июня 2020 г. уведомить каждого работника в письменной форме о внесенных в ТК РФ изменениях и о возможности выбора – продолжать вести трудовую книжку в бумажном виде или перейти на электронную форму. Работники до 31 декабря 2020 г. должны сделать свой выбор.

Если будет выбран электронный формат трудовой книжки, то бумажная трудовая будет выдана на руки. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о трудовой деятельности и в бумажную версию. Для работников, которые не подадут заявление в течение 2020 г., несмотря на то, что они трудоустроены, работодатель также продолжит вести трудовую книжку на бумаге.

Для работодателей с 1 января введена обязанность ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего месяца, в котором осуществлено кадровое мероприятие (прием, перевод, увольнение), либо работником подано заявление о выборе ведения сведений о трудовой деятельности, представлять в ПФР сведения о трудовой деятельности, на основе которых будут формироваться электронные трудовые книжки. Всю информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже работодатели будут предоставлять в пенсионные органы для хранения её в информационных ресурсах ПФР, который уже более 20 лет работает с персональными данными граждан.

В случае выявления работником неверной или неполной информации, которую представил работодатель в ПФР, работодатель по письменному заявлению работника обязан исправить или дополнить сведения о трудовой деятельности и представить их в Пенсионный фонд России.

Межрайонное управление ПФР в Татарске