Центр занятости г. Татарска информирует жителей района о возможности переселения в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости. Содействия в трудоустройстве Центр занятости может оказать как при переселении в районы Новосибирской области, так и в другие регионы России. При переселении предоставляется финансовая поддержка для компенсации затрат, связанных с переездом. Подробную информацию можно получить в Центр занятости населения по адресу: г. Татарск, ул. Смирновская, 97, каб. №2. Тел.: 8 (383 64) 2-13-06.