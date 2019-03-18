•Хронические заболевания (легкие, сахарный диабет, язвенная болезнь)
Чаще всего больные легочным туберкулезом являются источником инфекции. При кашле, чихании, разговоре больного туберкулезом распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни. Можно заразиться, вдыхая воздух, в котором содержаться микробактерии туберкулеза.
Даже однократное вдыхание туберкулезных бактерий может привести к развитию болезни. Чаще к туберкулезу приводит длительный и тесный контакт с больными. Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи больного, сослуживцы и друзья.
•Полностью пройти курс лечения под наблюдением врача. Лечение туберкулеза должно продолжаться шесть и более месяцев.
•Принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерывов в лечении. Большинство противотуберкулезных препаратов, изготовлены в виде таблеток, принимаемых внутрь.
•Своевременно выполнять все предписания врача, так как от этого зависит успех лечения.
Перерывы в лечении приводят к развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую очень сложно, а иногда и невозможно.
Если вы обнаруживаете у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к участковому врачу, и он назначит необходимое обследование.
- Для взрослых обязательно ежегодное флюорографическое обследование, для детей - вакцинация от туберкулеза и контроль реакции Манту.
-Полноценное питание с достаточным количеством белковой пищи (мясо, молоко, яйцо), особенно для тех, кто проживает в регионах с высокой заболеваемостью туберкулезом.
Обращайте внимание на свое самочувствие. Кашляющий человек вполне может оказаться больным туберкулезом, поэтому, если вы видите, что ваш родственник, сослуживец или знакомый долгое время кашляет, настаивайте на том, чтобы он обратился к врачу. Пыльные непроветриваемые помещения благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий. Для профилактики заболевания как можно чаще проветривайте помещения.