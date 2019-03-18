Что такое туберкулез? Туберкулез (чахотка) – это инфекционное заболевание, вызываемое микобактерий туберкулеза, которую еще называют палочкой Коха, по имени обнаружившего ее ученого. Туберкулез чаще всего поражает легкие, но может развиваться и в других органах.

Что способствует развитию туберкулеза?

•Недостаточное и неправильное питание

•Плохие бытовые условия

•Стрессовые ситуации

•Курение

•ВИЧ/СПИД

•Алкоголизм, наркомания, токсикомания

•Хронические заболевания (легкие, сахарный диабет, язвенная болезнь)

Как передается туберкулез?

Чаще всего больные легочным туберкулезом являются источником инфекции. При кашле, чихании, разговоре больного туберкулезом распространяет капельки мокроты, содержащие возбудитель болезни. Можно заразиться, вдыхая воздух, в котором содержаться микробактерии туберкулеза.

Даже однократное вдыхание туберкулезных бактерий может привести к развитию болезни. Чаще к туберкулезу приводит длительный и тесный контакт с больными. Наибольшему риску заражения подвержены члены семьи больного, сослуживцы и друзья.

Туберкулез излечим!

Для того чтобы излечиться от туберкулеза, необходимо:

•Полностью пройти курс лечения под наблюдением врача. Лечение туберкулеза должно продолжаться шесть и более месяцев.

•Принимать все назначенные врачом противотуберкулезные препараты и не допускать перерывов в лечении. Большинство противотуберкулезных препаратов, изготовлены в виде таблеток, принимаемых внутрь.

•Своевременно выполнять все предписания врача, так как от этого зависит успех лечения.

Перерывы в лечении приводят к развитию устойчивой к лекарствам формы туберкулеза, вылечить которую очень сложно, а иногда и невозможно.

Основными признаками туберкулеза являются:

•Кашель в течение 3-х недель и более

•Потеря веса

•Периодическое повышение температуры тела

•Потливость по ночам

•Общее недомогание и слабость

•Боли в грудной клетке

•Потеря аппетита

•Кровохарканье

Если вы обнаруживаете у себя эти симптомы, немедленно обратитесь к участковому врачу, и он назначит необходимое обследование.

Правила профилактики туберкулеза:

- Для взрослых обязательно ежегодное флюорографическое обследование, для детей - вакцинация от туберкулеза и контроль реакции Манту.

-Полноценное питание с достаточным количеством белковой пищи (мясо, молоко, яйцо), особенно для тех, кто проживает в регионах с высокой заболеваемостью туберкулезом.

Белок – основа иммунитета!

Обращайте внимание на свое самочувствие. Кашляющий человек вполне может оказаться больным туберкулезом, поэтому, если вы видите, что ваш родственник, сослуживец или знакомый долгое время кашляет, настаивайте на том, чтобы он обратился к врачу. Пыльные непроветриваемые помещения благоприятствуют распространению туберкулезных бактерий. Для профилактики заболевания как можно чаще проветривайте помещения.

Центр здоровья Татарской ЦРБ