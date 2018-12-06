В терминологии работников пожарной службы среди многих причин пожаров есть и такая – детская шалость с огнем. О том, что спички — не игрушка для ребенка, известно всем. И многим на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что это действительно так. Когда идет разговор об опасности неосторожного обращения с огнем, некоторые относятся к нему скептически. К чему, мол, эти нравоучения. Люди мы взрослые и все понимаем. Но практика показывает, что эти же люди хранят спички в доступных для детей местах, оставляют малолетних детей одних без присмотра. И хотя не всегда такая небрежность приводит к пожарам, любое отступление от этих правил может стать причиной их возникновения. Анализ причин пожаров, происшедших по вине детей, показывает, что они часто вызваны отсутствием навыков осторожного обращения с огнем, недостаточным контролем над их поведением со стороны взрослых, а в ряде случаев неумением родителей организовать досуг своих чад. В возрасте от трех до семи лет дети в своих разнообразных играх часто повторяют поступки и действия взрослых, имитируя их труд. Велика любознательность ребенка. Ему хочется, как можно скорее все узнать и испытать самому и, конечно, в первую очередь детей интересуют яркие и запоминающиеся явления. А что может быть интереснее огня, с которым в детстве они встречаются на каждом шагу? Стремление к самостоятельности особенно проявляется в то время, когда дети остаются одни. Нельзя быть уверенным, что ребенок, оставшись один дома, не решится поиграть с коробочкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не устроит костер, который он видел в лесу. Так, 20 января 2011 года в 18 часов 04 минуты местного времени произошел пожар в жилом доме по улице Камышловская, г. Татарск. Друзья-одноклассники, придя домой после школы, затопили в доме печь, а затем из деревянных палочек делали факела, поджигали их и бегали по комнатам. Одна из горевших палочек упала на постельные принадлежности, в результате чего произошел пожар в доме. Дети самостоятельно пытались потушить пожар. Трагедии чудом удалось избежать, старшая сестра пришла домой и вывела детей из горевшего дома.

Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое. Следующая детская шалость с огнем, не обошлась без трагедии. 10 марта 2012 года в жилом доме по улице Урицкого, г. Татарск произошел пожар. На пожаре погибли два ребенка (мальчики) 2006 и 2008 года рождения. На половом покрытии в одной из комнат имелись прогары. Дети в доме находись одни, без присмотра взрослых.

В свои игры дети стараются внести элементы таинственности. Порой, даже трудно предугадать, куда приведет детская фантазия в поиске мест для игр. Нередко игры проходят на чердаках и в подвалах. Таинственность и темнота требуют присутствия огня, и тогда ребята, не задумываясь о последствиях, могут развести костер там, где опасно даже зажечь спичку.

Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. Ребенок должен знать свой адрес и номер пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.

В целях осуществления противопожарной пропаганды и агитации среди детей, работники и сотрудники противопожарной службы проводят беседы, игры, викторины с детьми в Татарском и Усть-Таркском районах, приглашают ребят на экскурсии в пожарные части. Главная цель проводимых мероприятий - научить детей правилам пожарной безопасности, правилам поведения на пожаре и объяснить, что огонь может в считанные секунды превратиться из друга и помощника человека в беспощадного врага, не оставляющего на своем пути ничего, кроме углей.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области в очередной раз напоминает родителям — не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми и беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка», расскажите — к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 01— «Пожарная охрана»; 02 — «Милиция»; 03 — «Скорая медицинская служба»; 04 — «Аварийная газовая служба», или позвонить по телефону «01», где диспетчер переадресует ваш звонок в нужную службу. Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то уточните у своего оператора номер вызова экстренных служб и занесите в память мобильного. ОГОНЬ – опасная игрушка для детей!