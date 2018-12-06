Иногда взрослые вынуждены оставить детей на какое-то время одних. Однако, прежде чем уйти из дома, необходимо поручить наблюдение за ребенком старшим детям или кому-нибудь из взрослых. Особенно опасно оставлять детей одних в запертых квартирах. В случае пожара они не могут самостоятельно выйти из горящего помещения. Кроме того, спасаясь от огня и дыма, дети обычно прячутся в шкафах, под кроватями, столами. Отыскать детей в обстановке пожара дело нелегкое. Следующая детская шалость с огнем, не обошлась без трагедии. 10 марта 2012 года в жилом доме по улице Урицкого, г. Татарск произошел пожар. На пожаре погибли два ребенка (мальчики) 2006 и 2008 года рождения. На половом покрытии в одной из комнат имелись прогары. Дети в доме находись одни, без присмотра взрослых.
В свои игры дети стараются внести элементы таинственности. Порой, даже трудно предугадать, куда приведет детская фантазия в поиске мест для игр. Нередко игры проходят на чердаках и в подвалах. Таинственность и темнота требуют присутствия огня, и тогда ребята, не задумываясь о последствиях, могут развести костер там, где опасно даже зажечь спичку.
Где и как дети проводят свой досуг, с кем они дружат, какими играми увлекаются? Во избежание трагедии все эти вопросы должны быть предметом постоянного внимания взрослых. Ребенок должен знать свой адрес и номер пожарной охраны, чтобы при необходимости вызвать помощь.
В целях осуществления противопожарной пропаганды и агитации среди детей, работники и сотрудники противопожарной службы проводят беседы, игры, викторины с детьми в Татарском и Усть-Таркском районах, приглашают ребят на экскурсии в пожарные части. Главная цель проводимых мероприятий - научить детей правилам пожарной безопасности, правилам поведения на пожаре и объяснить, что огонь может в считанные секунды превратиться из друга и помощника человека в беспощадного врага, не оставляющего на своем пути ничего, кроме углей.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Татарскому и Усть-Таркскому районам УНДиПР Главного управления МЧС России по Новосибирской области в очередной раз напоминает родителям — не оставляйте малолетних детей одних дома без присмотра, убирайте с видного места спички, зажигалки в недоступные для детей места. Обязательно проведите с детьми и беседу на общеизвестную тему «Спички детям не игрушка», расскажите — к каким последствиям приводит пожар, какие есть пути эвакуации в случае возникновения любой внештатной ситуации. И, конечно, выучите с детьми наизусть номера телефонов вызова экстренных служб: 01— «Пожарная охрана»; 02 — «Милиция»; 03 — «Скорая медицинская служба»; 04 — «Аварийная газовая служба», или позвонить по телефону «01», где диспетчер переадресует ваш звонок в нужную службу. Если у вашего ребенка есть сотовый телефон, то уточните у своего оператора номер вызова экстренных служб и занесите в память мобильного. ОГОНЬ – опасная игрушка для детей!