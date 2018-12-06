До 2021 года весь индивидуальный тариф страховых взносов будет направляться только на страховую пенсию.

Госдумой РФ принят Закон, в соответствии с которым до 2021 года весь индивидуальный тариф страховых взносов будет направляться только на страховую пенсию. Речь идет о тех страховых взносах (индивидуальный тариф составляет 16% из 22-х, оставшиеся 6% «идут» на фиксированную выплату – аналог базовой части пенсии), которые работодатели уплачивают от общего фонда оплаты труда в счет будущих пенсий своих работников.

Напомним, что данное правило действует с 2014 года. Сейчас его действие продлили до 2021 года. Здесь стоит особо отметить, что такое распределение страховых взносов, а именно направление их только на страховую пенсию, никак не уменьшает пенсионные права граждан, так как взамен формирования пенсионных накоплений гражданам начисляется большее количество пенсионных коэффициентов, стоимость которых, в свою очередь, ежегодно индексируется. Таким образом, застрахованные лица не теряют в размере отчислений на будущую пенсию: они просто идут в другую «копилку».

Также стоит напомнить, что действующая пенсионная система работает по принципу солидарности поколений, и поэтому поступившие от работодателей страховые взносы идут не только на формирование будущих пенсий, но еще и на выплату пенсий нынешним пенсионерам.

При этом ограничение в перечислении страховых взносов только на страховую пенсию действует в отношении поступления новых взносов на накопительную пенсию от работодателя в рамках обязательного пенсионного страхования. Все же сформированные ранее пенсионные накопления сохранены и продолжают «работать» в зависимости от выбора гражданина – их можно перевести в управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд, а можно оставить в государственной управляющей компании.

Также продолжается и выплата сформированных пенсионных накоплений. При этом в рамках принятого нового пенсионного Закона, вступающего в силу с января будущего года, у граждан при определенных условиях сохраняется право на получение пенсионных накоплений при достижении ныне установленного пенсионного возраста – 55 лет женщины и 60 лет мужчины. За выплатой средств пенсионных накоплений необходимо обращаться с соответствующим заявлением туда, где они формировались: либо в ПФР, либо в НПФ. Если накопления были сформированы в ПФР, то соответствующее заявление можно подать и через Личный кабинет на сайте ведомства. Уже около 200 тысяч новосибирцев получили свои пенсионные накопления. И это только через ПФР.