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ИНФОРМАЦИЯ

О размере платы населения за ЖКУгорода Татарска НСО

на 2019 год
Степень благоустройства
Норматив потребления ,
М3. на 1чел.в мес.

Размер платы с 01.01.2019,по утвержденному тарифу,

руб./1 чел. в месяц

Размер платы с 01.01.2019 с повышающим k, руб./1 чел.  в месяц

Размер платы с 01.07.2019,по утвержденному тарифу,

руб./1 чел. в месяц

Размер платы с 01.07.2019 с повышающим k, руб./1чел.   в месяц

Холодная питьевая вода
 
 
 
 
 

Тариф, руб.1 м3
 
15,67
16,17
1.Вода из колонки
1,055
16,53
16,53
17,06
17,06

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС.
5,193
81,37
122,06
83,97
125,96

3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства  с водонагревателями.
6,47
101,38
152,07
104,62
156,93

4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом.
5,167
80,97
121,46
83,55
125,33

5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
4,255
66,68
100,02
68,80
103,2

6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного  типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой  и унитазом
3,529
55,30
82,95
57,06
85,59

7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного  типа) с холодным водоснабжением,  оборудованные кухонными мойками.
1,055
16,53
24,80
17,06
25,59

8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и  мойкой.
2,879
45,11
67,67
46,55
69,83

9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
4,183
65,55
98,33
67,64
101,46

10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
5,167
80,97
121,46
83,55
125,33

11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем,  раковиной, мойкой  и унитазом
4,619
72,38
108,57
74,69
112,04
12.Баня при наличии водопровода
0,217
3,40
5,10
3,51
5,27

13.Баня при водоснабжении из колонки
0,130
2,04
2,04
2,10
2,10
Водоотведение
 
 
 
 
 
Тариф, руб.1 м3           
 
21,91
22,59

1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС
8,88
194,56
291,84
200,60
300,90

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями
6,47
141,76
212,64
146,16
219,24

3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом
5,167
113,21
169,82
116,72
175,08

4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
4,255
93,23
139,85
96,12
144,18

5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным. и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой  и унитазом
5,167
113,21
169,82
116,72
175,08

6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
7,597
166,45
249,68
171,62
257,43

7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные  раковинами, мойкой и унитазом.
5,167
113,21
169,82
116,72
175,08

Вывоз жидких бытовых отходов
 
 
 
 
 

Размер платы,  руб./1 м.куб.
 
94,05
 
95,10
 
 
 
 
 

Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 № 170-В
 
 
 

 Приказ департамента по тарифам НСО от 23.11.2017 № 531-В
 
 
 

Приказ департамента по тарифам НСО от 20.11.2018 № 372-В
 
 
 

                     Постановление администрации города Татарска НСО от 03.12.2018 №326
 
 
 

                     Постановление Правительства Р.Ф. от 29.06.2016 № 603
 
 
 
 ИНФОРМАЦИЯ
О размере платы населения за воду Киевского МО, Новопокровского МО, Новотроицкого МО, Северотатарского МО  Татарского района  НСО 
Степень благоустройства
Норматив потребления ,
М3. на 1чел.в мес.

Размер платы с 01.01.2019,по утвержденному тарифу,

руб./1 чел. в месяц

Размер платы с 01.01.2019 с повышающим k, руб./1 чел.  в месяц

Размер платы с 01.07.2019,по утвержденному тарифу,

руб./1 чел. в месяц

Размер платы с 01.07.2019 с повышающим k, руб./1чел.   в месяц

Холодная питьевая вода.   Тариф, руб.1 м3
 
17,31
17,86
1.Вода из колонки
1,055
18,26
18,26
18,84
18,84

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС.
5,193
89,89
134,84
92,75
139,13

3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства  с водонагревателями.
6,47
112,00
168
115,55
173,33

4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом.
5,167
89,44
134,16
92,28
138,42

5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
4,255
73,65
110,48
75,99
113,99

6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного  типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой  и унитазом
3,529
61,09
91,64
63,03
94,55

7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного  типа) с холодным водоснабжением,  оборудованные кухонными мойками.
1,055
18,26
27,39
18,84
28,26

8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и  мойкой.
2,879
49,84
74,76
51,42
77,13

9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
4,183
72,41
108,62
74,71
112,07

10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
5,167
89,44
134,16
92,28
138,42

11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем,  раковиной, мойкой  и унитазом
4,619
79,95
119,93
82,50
123,75

12.Баня при наличии водопровода
0,217
3,76
5,64
3,88
5,82

13.Баня при водоснабжении из колонки
0,195
3,38
3,38
3,48
3,48

Основание:     Приказ департамента по тарифам нсо от 16.08.2012 № 170-В ;Приказы департамента по тарифам нсо от 23.11.2017 №  372-В;от 20.11.2018. № 368,-В;   ПП РФ.от 29.06.2016 № 603













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