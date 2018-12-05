Степень благоустройства Норматив потребления , М3. на 1чел.в мес. Размер платы с 01.01.2019,по утвержденному тарифу, руб./1 чел. в месяц Размер платы с 01.01.2019 с повышающим k, руб./1 чел. в месяц Размер платы с 01.07.2019,по утвержденному тарифу, руб./1 чел. в месяц Размер платы с 01.07.2019 с повышающим k, руб./1чел. в месяц

Холодная питьевая вода

Тариф, руб.1 м3 15,67 16,17

1.Вода из колонки 1,055 16,53 16,53 17,06 17,06

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС. 5,193 81,37 122,06 83,97 125,96

3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями. 6,47 101,38 152,07 104,62 156,93

4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом. 5,167 80,97 121,46 83,55 125,33

5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой . 4,255 66,68 100,02 68,80 103,2

6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой и унитазом 3,529 55,30 82,95 57,06 85,59

7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, оборудованные кухонными мойками. 1,055 16,53 24,80 17,06 25,59

8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и мойкой. 2,879 45,11 67,67 46,55 69,83

9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом. 4,183 65,55 98,33 67,64 101,46

10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом. 5,167 80,97 121,46 83,55 125,33

11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем, раковиной, мойкой и унитазом 4,619 72,38 108,57 74,69 112,04

12.Баня при наличии водопровода 0,217 3,40 5,10 3,51 5,27

13.Баня при водоснабжении из колонки 0,130 2,04 2,04 2,10 2,10

Водоотведение

Тариф, руб.1 м3 21,91 22,59

1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС 8,88 194,56 291,84 200,60 300,90

2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями 6,47 141,76 212,64 146,16 219,24

3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом 5,167 113,21 169,82 116,72 175,08

4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой . 4,255 93,23 139,85 96,12 144,18

5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным. и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом 5,167 113,21 169,82 116,72 175,08

6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом. 7,597 166,45 249,68 171,62 257,43

7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, мойкой и унитазом. 5,167 113,21 169,82 116,72 175,08

Вывоз жидких бытовых отходов

Размер платы, руб./1 м.куб. 94,05 95,10

Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 № 170-В

Приказ департамента по тарифам НСО от 23.11.2017 № 531-В

Приказ департамента по тарифам НСО от 20.11.2018 № 372-В

Постановление администрации города Татарска НСО от 03.12.2018 №326