О размере платы населения за ЖКУгорода Татарска НСО
|
Степень благоустройства
|
Норматив потребления ,
М3. на 1чел.в мес.
|
Размер платы с 01.01.2019,по утвержденному тарифу,
руб./1 чел. в месяц
|
Размер платы с 01.01.2019 с повышающим k, руб./1 чел. в месяц
|
Размер платы с 01.07.2019,по утвержденному тарифу,
руб./1 чел. в месяц
|
Размер платы с 01.07.2019 с повышающим k, руб./1чел. в месяц
|
Холодная питьевая вода
|
|
|
|
|
|
Тариф, руб.1 м3
|
|
15,67
|
16,17
|
1.Вода из колонки
|
1,055
|
16,53
|
16,53
|
17,06
|
17,06
|
2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС.
|
5,193
|
81,37
|
122,06
|
83,97
|
125,96
|
3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями.
|
6,47
|
101,38
|
152,07
|
104,62
|
156,93
|
4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом.
|
5,167
|
80,97
|
121,46
|
83,55
|
125,33
|
5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
|
4,255
|
66,68
|
100,02
|
68,80
|
103,2
|
6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой и унитазом
|
3,529
|
55,30
|
82,95
|
57,06
|
85,59
|
7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, оборудованные кухонными мойками.
|
1,055
|
16,53
|
24,80
|
17,06
|
25,59
|
8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и мойкой.
|
2,879
|
45,11
|
67,67
|
46,55
|
69,83
|
9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
4,183
|
65,55
|
98,33
|
67,64
|
101,46
|
10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
5,167
|
80,97
|
121,46
|
83,55
|
125,33
|
11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем, раковиной, мойкой и унитазом
|
4,619
|
72,38
|
108,57
|
74,69
|
112,04
|
12.Баня при наличии водопровода
|
0,217
|
3,40
|
5,10
|
3,51
|
5,27
|
13.Баня при водоснабжении из колонки
|
0,130
|
2,04
|
2,04
|
2,10
|
2,10
|
Водоотведение
|
|
|
|
|
|
Тариф, руб.1 м3
|
|
21,91
|
22,59
|
1.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС
|
8,88
|
194,56
|
291,84
|
200,60
|
300,90
|
2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями
|
6,47
|
141,76
|
212,64
|
146,16
|
219,24
|
3.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом
|
5,167
|
113,21
|
169,82
|
116,72
|
175,08
|
4.Жилые помещения с хол.водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
|
4,255
|
93,23
|
139,85
|
96,12
|
144,18
|
5.Жилые помещения (в т.ч. общежития) с холодным. и горячим водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой и унитазом
|
5,167
|
113,21
|
169,82
|
116,72
|
175,08
|
6. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
7,597
|
166,45
|
249,68
|
171,62
|
257,43
|
7. Общежития с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковинами, мойкой и унитазом.
|
5,167
|
113,21
|
169,82
|
116,72
|
175,08
|
Вывоз жидких бытовых отходов
|
|
|
|
|
|
Размер платы, руб./1 м.куб.
|
|
94,05
|
|
95,10
|
|
|
|
|
|
Основание: Приказ департамента по тарифам НСО от 16.08.2012 № 170-В
|
|
|
|
Приказ департамента по тарифам НСО от 23.11.2017 № 531-В
|
|
|
|
Приказ департамента по тарифам НСО от 20.11.2018 № 372-В
|
|
|
|
Постановление администрации города Татарска НСО от 03.12.2018 №326
|
|
|
|
Постановление Правительства Р.Ф. от 29.06.2016 № 603
|
|
|
|
Степень благоустройства
|
Норматив потребления ,
М3. на 1чел.в мес.
|
Размер платы с 01.01.2019,по утвержденному тарифу,
руб./1 чел. в месяц
|
Размер платы с 01.01.2019 с повышающим k, руб./1 чел. в месяц
|
Размер платы с 01.07.2019,по утвержденному тарифу,
руб./1 чел. в месяц
|
Размер платы с 01.07.2019 с повышающим k, руб./1чел. в месяц
|
Холодная питьевая вода. Тариф, руб.1 м3
|
|
17,31
|
17,86
|
1.Вода из колонки
|
1,055
|
18,26
|
18,26
|
18,84
|
18,84
|
2.Жилые помещения, оборудованные всеми видами благоустройства с ГВС.
|
5,193
|
89,89
|
134,84
|
92,75
|
139,13
|
3.Жилые помещения оборудованные всеми видами благоустройства с водонагревателями.
|
6,47
|
112,00
|
168
|
115,55
|
173,33
|
4.Жилые помещения с холодным водоснабжением., канализованием, раковиной, мойкой и унитазом.
|
5,167
|
89,44
|
134,16
|
92,28
|
138,42
|
5.Жилые помещения с холодным водоснабжением, канализованием, раковиной, мойкой .
|
4,255
|
73,65
|
110,48
|
75,99
|
113,99
|
6.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные раковиной, мойкой и унитазом
|
3,529
|
61,09
|
91,64
|
63,03
|
94,55
|
7.Жилые помещения (в том числе общежития квартирного типа) с холодным водоснабжением, оборудованные кухонными мойками.
|
1,055
|
18,26
|
27,39
|
18,84
|
28,26
|
8.Жилые помещения с холодным водоснабжением, раковиной и мойкой.
|
2,879
|
49,84
|
74,76
|
51,42
|
77,13
|
9. Общежития (коридорного типа) с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
4,183
|
72,41
|
108,62
|
74,71
|
112,07
|
10. Общежития с холодным водоснабжением, канализованием, оборудованные душами, раковинами, мойкой и унитазом.
|
5,167
|
89,44
|
134,16
|
92,28
|
138,42
|
11.Жилые помещения (в том числе общежития)с холодным и горячим водоснабжением, канализованием, оборудованные душем, раковиной, мойкой и унитазом
|
4,619
|
79,95
|
119,93
|
82,50
|
123,75
|
12.Баня при наличии водопровода
|
0,217
|
3,76
|
5,64
|
3,88
|
5,82
|
13.Баня при водоснабжении из колонки
|
0,195
|
3,38
|
3,38
|
3,48
|
3,48
|
Основание: Приказ департамента по тарифам нсо от 16.08.2012 № 170-В ;Приказы департамента по тарифам нсо от 23.11.2017 № 372-В;от 20.11.2018. № 368,-В; ПП РФ.от 29.06.2016 № 603