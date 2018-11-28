Уважаемые автовладельцы!

6МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области, расположенный на улице Закриевского, д.128А, г.Татарска, предлагает вам воспользоваться возможностью получения государственных услуг в электронном виде через интернет-портал https://www.gosuslugi.ru

Наибольшее число граждан ежедневно обращаются в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Для получения выбранной услуги необходимо лишь последовательно заполнить электронную форму и выбрать удобные дату и время посещения нашего подразделения.

Кроме того, на сайте реализована возможность оплаты государственной пошлины с помощью банковской карты, электронного кошелька или мобильного телефона. При совершении электронного платежа на портале гражданам предоставляется скидка в размере 30% от установленного размера пошлины. Например, размер государственной пошлины за выдачу регистрационных знаков составляет 2850 рублей, а обращающимся за данной услугой с помощью сайта "Госуслуги", будет предоставлена скидка в размере 855 рублей на уплату пошлины.

Таким образом, Вам останется только приехать к назначенному времени и обратиться в специальное регистрационное окно, где для Вас подготовят заявление установленного образца, избавив от необходимости заполнять бланки вручную или пользоваться платными услугами агентов. И далее, после проведения сверки номерных агрегатов транспортного средства вне очереди и передачи государственному инспектору полного пакета документов, Вас пригласят для получения новых документов о регистрации Вашего транспортного средства.

Регистрируя автомобиль через Единый портал государственных и муниципальных услуг Вы получаете приоритет - приезжаете в намеченное время и экономите деньги.

График приема граждан 6 МОТН и РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области: вторник, четверг 9.00 - 18.00 (перерыв 13.00-14.00), пятница 9.00 - 17.00 (перерыв 13.00-14.00), суббота 8.00-15.00 (перерыв 12.00 -13.00). Контактный телефон: 8 (383 64) 25-377.