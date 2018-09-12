Администрация Татарского района уведомляет о возможности получения субсидий из бюджета Татарского района юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Татарского района.

1. Обязательные требования к заявителю: заявителем может выступать как юридическое лицо (за исключением государственного (муниципального) учреждения), так и индивидуальный предприниматель, которое (ый) в обязательном порядке:

- должно (ен) пройти государственную регистрацию в установленном законодательством порядке и осуществлять свою деятельность на территории Татарского района;

- его деятельность должна соответствовать требованиям, установленным федеральным законодательством к видам и качеству производимых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Татарского района.

- требования, которым должны соответствовать на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения (либо принятие решения о предоставлении субсидии, если правовым актом, регулирующим предоставление субсидий в порядке возмещения затрат (недополученных доходов) в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не предусмотрено заключение соглашения), получатели субсидий:

у получателей субсидий должна отсутствовать задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;

у получателей субсидий должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных, в том числе в соответствии с иными правовыми актами (в случае, если такое требование предусмотрено правовым актом), и иная просроченная задолженность перед соответствующим бюджетом бюджетной системы Российской Федерации;

получатели субсидий не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства из соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации в соответствии с иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами на цели, указанные в п. 2.

2. Цель использования субсидии: предоставление субсидий осуществляется на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения затрат, возникающих при выполнении следующих видов, работ, услуг:

- предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Татарского района.

3. Субсидии, предоставляются заявителю, в соответствии с Порядком предоставления субсидий из бюджета Татарского района юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Татарского района», утвержденным постановлением администрации Татарского района № 185 от 17.04.2017 года в пределах средств, предусмотренных в бюджете Татарского района на указанные цели в текущем финансовом году.

4. Для получения субсидий заявители предоставляют в администрацию Татарского района следующие документы:

1) заявление на имя главы Татарского района с указанием полного наименования (фирменное наименование), организационно-правовой формы, места нахождения, адреса постоянно-действующего органа юридического лица, почтового адреса, необходимой суммы субсидии (для юридических лиц); заявление на имя главы Татарского района с указанием фамилии, имени, отчества, данных документа, удостоверяющего личность (копию), места жительства, необходимой суммы субсидии (для индивидуальных предпринимателей);

2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или копию такой выписки (с возможностью сверки с оригиналом), а также копию свидетельства о постановке на налоговый учет (для юридических лиц);

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или копию такой выписки (с возможностью сверки с оригиналом), а также копию свидетельства о постановке на налоговый учет (для индивидуальных предпринимателей);

3) информацию службы статистики о присвоенных кодах видов деятельности (копия, с возможностью сверки с оригиналом);

4) справку о состоянии расчетов по налогам с местным бюджетом за год, предшествующий текущему, а также за истекший период текущего года;

5) копии договоров и (или) иных документов (смета расходов, справка о стоимости выполненных работ по форме КС-2, КС-3, др.), подтверждающих затраты (как произведенные, так и предстоящие) по направлениям расходования средств субсидий из бюджета Татарского района в текущем году на цели, указанные в пункте 2 настоящего извещения.

5. Критерии отбора получателей субсидии: для получения субсидии из бюджета Татарского района заявитель должен соответствовать требованиям, установленным в п.1 настоящего извещения.

6. Субсидии не предоставляются заявителю в следующих случаях:

- несоответствия требованиям, указанным в п. 1 настоящего извещения;

- представления не полного перечня необходимых документов.

7. Срок и место подачи заявлений и документов на предоставление субсидий: заявления на предоставление субсидии принимается с 12.09.2018г. по 19.09.2018г. включительно по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 56, каб. 38.

8. Срок и место рассмотрения заявлений и документов на предоставление субсидий: заявление и документы рассматриваются в течение пяти дней с момента окончания срока для приема документов отделом муниципального хозяйства администрации Татарского района по адресу: ул. Ленина,56, каб. 38.

9. Заявители, не удовлетворяющие требованиям к получателям субсидий, письменно информируются администрацией об отказе в предоставлении субсидии.

10. При положительном решении в срок не более семи рабочих дней со дня окончания срока рассмотрения заявлений издается постановление Главы Татарского района о выделении субсидий лицам, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии. Указанное постановление должно содержать (в виде таблицы):

- перечень получателей субсидий, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии в текущем году;

- направления расходования средств субсидий (с указанием работ и объектов) по каждому получателю субсидии;

- размер субсидии, предоставляемый каждому получателю;

- общий объем предоставляемых заявителям субсидий.

11. Основанием для получения субсидии является соглашение о предоставлении субсидии, заключаемое администрацией Татарского района как главным распорядителем бюджетных средств с получателем субсидий.

12. Настоящее извещение подлежит размещению в газете «Народная газета» и на официальном сайте администрации Татарского района.

Форму заявления на бумажном носителе вы можете получить, обратившись по адресу: г. Татарск, ул. Ленина, 56, каб. 38, форму заявления в электронном виде – на официальном сайте администрации Татарского района: regiontatarsk.ru

С.А. Седлецкий, первый заместитель главы администрации

