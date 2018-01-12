Уважаемые автовладельцы!



6-й Межрайонный отдел технадзор и регистрации автомототранспортных средств РАМТС ГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области в Татарске, информирует вас о том, что государственные услуги, предоставляемые ГИБДД в электронном виде, уже доступны вам. Многие, наверное, слышали и знают, что есть такой сайт Госуслуги, только не все им пользуются.

Большое количество граждан ежедневно приходят в Госавтоинспекцию по вопросам регистрации транспорта. Именно эта государственная услуга пользуется у населения наибольшей популярностью. Чтобы облегчить жизнь гражданам, сотрудники Госавтоинспекции разрабатывают новые формы приема граждан. Любой желающий может воспользоваться электронными услугами, предоставляемыми Госавтоинспекцией, используя «Личный кабинет» на портале «Госуслуги» https://www.gosuslugi.ru



Для получения государственной услуги «регистрация автомототранспортных средств» посредством портала «Госуслуги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом подразделении Госавтоинспекции и предоставить необходимые для регистрации автомобиля документы в электронном виде. Преимущества пользования порталом государственных услуг https://www.gosuslugi.ru:

- сокращаются сроки предоставления услуг,

- уменьшаются финансовые издержки граждан и юридических лиц,

- ликвидируются бюрократические проволочки вследствие внедрения электронного документооборота,

- снижаются коррупционные риски,

- снижаются административные барьеры и повышается доступность получения государственных услуг.

Предлагаем вам активнее использовать ресурсы портала государственных услуг!