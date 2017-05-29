Что такое лингвальные брекеты?



Каждый человек хочет быть красивым, но не все могут себе это позволить. Если фигуру можно изменить самостоятельно, занимаясь в зале и бегая по утрам, а правильная прическа и макияж могут до не узнаваемости преобразить ваше лицо, то с зубами дела обстоят немного сложнее. Красивая белоснежная улыбка является неотъемлемой частью красоты, но добиться рекламного эффекта очень сложно. Самостоятельно изменить форму зубов просто не возможно, а такое приспособление как брекеты, порою выглядит не очень эстетично. Именно для этого на сайте расположена информация о таком виде брекетов, как лингвальные брекеты.

Их не видно, но они работают

Мода на брекеты в последнее время набирает большую популярность и люди уже привыкают к «железкам» на зубах, но поставить их себе, многие еще бояться. Именно для таких немногих стоматологи создали новый вид брекетов – лингвальные, то есть невидимые. Главное их качество заключается в том, что брекет система располагается на внутренней части ваших зубов. Ни один из знакомых никогда не догадается, что вы носите брекеты, потому что их совершенно не видно. Еще одним преимуществом является тот факт, что все лингвальные брекеты изготавливаются индивидуально для каждого пациента. При работе будут учтены все недостатки, порою такие брекеты подходят лучше, чем обычная брекет-система.

Недостатки лингвальных брекетов:

Лингвальные брекеты – это очень дорогая процедура, ее стоимость может доходить до 120 тысяч рублей. Обычно, они работают немного медленнее, чем обычные железные брекеты, поэтому срок использования может быть больше. На начальном этапе, в период привыкания, могут возникать проблемы с дикцией.

Ознакомившись с информацией, представленной выше, вы можете решить для себя, стоит ли шикарная белоснежная улыбка таких денег.