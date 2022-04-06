В НСО талыми водами затопило дорогу
«Участок трассы 50К-17р Кочки – Ордынское по-прежнему находится в критическом состоянии. Сейчас здесь течет вода, скрывающая под собой ямы, которые никуда не делись», – предупреждают местные жители в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
В ГУ МЧС России по Новосибирской области отметили, что уточняют информацию, а комментарии дадут позже, а также сказали, что ситуация на участке некритическая.
«Не нагнетайте ситуацию! И ограничений по проезду нет», – добавили представители ведомства. Местные жители в социальных сетях сетуют, что проблема с ямами на этой трассе всегда актуальна, а ямочный ремонт летом не решил проблему, так как, по их мнению, там необходимы капитальные работы, пишет fedpress.ru.