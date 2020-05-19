Про китайского священника в РПЦ

Этот священник служит в Благовещенске почти год. По виду он – настоящий китаец, с резковатыми восточными движениями, отрывистой экспрессивной речью. Разве что несведущего человека смущают его черные церковные одежды и мягкий, отеческий взгляд. Действительно, около года он служит в Благовещенском кафедральном соборе, причем имеет те же полномочия, что и другие священники. Да, и в том числе крестить русских людей. Амур.life взял эксклюзивное интервью у единственного священника России, иерея Димитрия Чжана и выяснил, как он нашел свою дорогу к храму.

Духовный путь мне осветила бабушка

Я родом из-под Пекина, из китайской семьи. Уже два года я служу священником Русской православной церкви. К православию я пришел в Китае. Моя бабушка говорила, что бог есть. Она росла в то время, когда в Китае ещё была сильна религиозная традиция. После смерти бабушки я задумался над её словами и стал изучать религиозные культуры. В Китае из христианства по большей части — только католики и протестанты. Я остановился на католичестве, стал читать католические книги, купил Библию. Мне было непонятно: если христианству больше двух тысяч лет, почему в католических книгах о втором тысячелетии написано очень много, а о первом тысячелетии – мало? Стал подробно изучать первое тысячелетие христианской истории.

Оказывается, были Вселенские соборы, это важнее того, что Папа Римский говорит. Апостол Павел основал церкви в Греции – почему только Рим? То же самое было с протестантизмом – только Библия! Хорошо, а где ваша история? Вот апостолы, а потом полторы тысячи лет пропускаем. Как так? Мне ответили: надо просто верить. Но я не понимал и продолжил поиски. Я пошел в библиотеку, читал о Христе и вере. Нашел одну книгу «История православия» и стал получать ответы на свои вопросы. Я понял, что господь дал мне возможность искать православие.

Я попросился на Дальний Восток

Православие в Китае не является одной из пяти официальных религий, действует очень мало приходов. Я нашел отца Дионисия, православного священника из Гонконга, и укрепился в вере. Он меня крестил, и я стал православным. Духовная миссия в Китае очень мала, недавно отошел к господу отец Михаил, он служил в Шанхае.

Я попросил отца Дионисия благословения учиться в семинарии, и он дал мне его. Сел на самолет, со мной еще один китаец – тоже в семинарию. Надо было лететь в Санкт-Петербург, потом была пересадка на Москву. Русского языка мы не знали вообще. Как найти зону регистрации? Мы показывали людям билеты, и они помогли нам. Это было провидение.

Нашей конечной точкой был Саратов, там находится семинария. Год я учил русский язык, а потом учился в семинарии пять лет. По окончании один год служил в Саратове священником, потом попросился служить туда, где есть китайцы, – на Дальний Восток. И 1,5 года назад я был отправлен в Еврейскую автономную область, к владыке Ефрему, с которым познакомился в Гонконге. Но там было немного китайцев, и я узнал, что есть такой город на границе — Благовещенск. Здесь я после Пасхи 2019 года.

Для людей я – удивительное явление

Я служу в кафедральном соборе. Люди иногда удивляются, увидев меня там. Спрашивают: как это может быть – китаец и в русской церкви? Я отвечаю: «А господь – он что: русский? Для священника важно, что он православный. И всё».

У отца Димитрия есть прихожане: в основном это китайцы, которые работают в Благовещенске. Их немного, но их число растет. Они хотят быть православными.

В Китае с православными похожая ситуация. С приходами сложно. Все началось с плененных албазинцев, которых после Албазинской войны забрал к себе в Пекин китайский император Канси. Они служили, пользовались почетом. Росли их семьи и велся род. Я видел их потомков. Но по виду они уже китайцы, не отличить от всех остальных жителей. Они почитают Албазинскую икону. Я не знаю, крещеные они или нет, ведь в Китае простому человеку сложно держать православную веру.

Где я хочу жить – в России или в Китае? Как господь даст. А с другой стороны подумать – куда ехать домой? Когда я уехал из Саратова, то 4 месяца жил по тому времени! Я не хотел перестраиваться на новый ритм. Мой дом там, где мне дал быть господь в моем служении. Но я точно знаю: где бы я ни был, я очень скучаю по России. Не знаю, почему так…

Кстати

24 января, в канун китайского Нового года, в духовно-просветительском центре Благовещенской епархии иерей Димитрий Чжан устроил встречу с китайскими православными и студентами Амурского государственного университета. Он провел молебен на русском и китайском языках. Пришло несколько прихожан, для которых присутствие китайского батюшки в Благовещенске очень важно.

«У нас в Харбине есть очень красивая православная церковь, а о православии я узнала еще от своей бабушки. Поэтому, когда мы узнали, что нас приглашают на богослужение в Благовещенске, то сразу решили пойти. Батюшка даёт нам задание, и мы читаем книги по православию и учим молитвы на китайском языке», — рассказала прихожанка Благовещенского кафедрального собора Ван Чуньцю.

А в начале января Благовещенская епархия получила в дар от Крымской епархии частицу мощей святителя Гурия Таврического. Символично, что жизнь Гурия Таврического прошла теми же маршрутами. Он родился в Саратове, где окончил ту самую духовную семинарию, после чего был отправлен в Пекин в духовную миссию. Святитель Гурий известен тем, что он участвовал в составлении знаменитого Айгуньского договора. В то время он управлял Албазинской школой, в которой обучались потомки защитников Албазина, оказавшихся в Китае при сдаче крепости в 1685 году. Мощи выставлены в Благовещенском кафедральном соборе.