Виртуальный плей-офф КХЛ. "Сибирь" - "Салават Юлаев"
новосибирская "Сибирь" стала самым популярным клубом лиги и вышла в финал Восточной конференции.Из-за коронавируса Континентальная хоккейная лига прервала розыгрыш плей-офф после первого раунда. Розыгрыш Кубка Гагарина продолжается в виртуальном плей-офф, где победители матчей определяются голосованием болельщиков. В виртуальном чемпионате
Сегодня, 6 апреля проходит первая виртуальная игра серии "Сибирь" - "Салават Юлаев".
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