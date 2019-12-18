По поводу "угробленной" дороги в Новоалександровке

Глава Казаткульского сельсовета В.Ф. Макаренко прокомментировал скандальное видео, сделанное 18 октября в дер. Новоалександровка. На записи грейдер проводит дорожные работы на ул. Максима Горького, ход работ лично контролирует глава сельсовета. Одна из жительниц в провокационной форме задает вопросы главе, обвиняет его в том, что он якобы «гробит» дороги и обещает отправить видео на канал «Россия 24». В.Ф. Макаренко в ответ поясняет, что работы проводятся в соответствии с предписанием из района. Предписание вынесено отделом ГИБДД МВД МО «Татарский» 28 августа, подписано госинспектора дорожного надзора С.В. Подсевалова. В предписании администрации сельсовета предлагается устранить провалы на проезжей части, за невыполнение – ответственность по ч. 27 ст. 19.5 КоАП с ответственностью в виде штрафа на должностных лиц от 30 до 50 тыс. руб.; на юридических лиц - от 100 до 200 тыс. руб. Как рассказал Виктор Федорович, по данной улице в Новоалександровке проходит школьный маршрут, асфальт на проезжей части давно пришел в негодность, практически весь был в ямах. В рамках исполнения предписания с помощью дорожной техники асфальт был поднят, участок дороги протяженностью более 300 м. был разровнен, отсыпан щебнем, укатан.

Видео с обвинениями главы сельсовета в том, что он портит дороги появилось в интернете, в том числе и на нашем сайте. Справедливости ради стоит отметить, что вывороченные куски асфальта на фоне осенней распутицы – зрелище не из приятных и тревога жителей по поводу вспаханной дороги вполне объяснима. После обращения В.Ф. Макаренко в редакцию и данных им пояснений по ситуации, ролик был удален. Приносим Виктору Федоровичу и жителям Новоалександровки, чувства которых могли быть задеты обнародование видео, извинения.