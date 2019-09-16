Из брошенных животных выживают единицы

Из тысяч брошенных в деревнях и на дачах животных, к концу зимы выживают единицы. НЕ БЕРИТЕ ГРЕХ НА ДУШУ! Не нужны они вам, найдите тех, кому они будут нужны! Разместите объявления, сделайте все возможное, чтобы спасти их от мучительной смерти!!!



Коммунальные при

Представьте: за

Помните! Домашние животные не могут выжить в суровых условиях природы! Холод и голод - это смерть!

Мороз пронизывает до костей, греться абсолютно негде ни днем, ни ночью, полная безысходность, и только холодает, с каждым днём всё больше и больше! Беззащитное невинное существо умирает в голоде, холоде и одиночестве, в жестоких страданиях, в надежде, в постоянном ожидании кого-то, кто появится, спасёт и согреет,увезёт туда, где тепло. Взгляните на это глазами животного, которого оставили умирать в пытках холода и одиночества! Коммунальные при город ные службы каждой осенью отмечают резкое увеличение кол-ва бездомных животных. Их ряды пополняют животные, которых дачники бросают на произвол судьбы, уезжая на зиму в теплые квартиры.Представьте: за город ный участок, температура ниже нуля, ночью мороз усиливается! Вокруг никого, только холодные пустые дома, среди них мерзнет одинокое брошенное животное - кошка, собака, которую летом привезли поиграть, а по осени предательски выкинули за ненадобностью...Помните! Домашние животные не могут выжить в суровых условиях природы! Холод и голод - это смерть!Мороз пронизывает до костей, греться абсолютно негде ни днем, ни ночью, полная безысходность, и только холодает, с каждым днём всё больше и больше! Беззащитное невинное существо умирает в голоде, холоде и одиночестве, в жестоких страданиях, в надежде, в постоянном ожидании кого-то, кто появится, спасёт и согреет,увезёт туда, где тепло. Взгляните на это глазами животного, которого оставили умирать в пытках холода и одиночества!