Новониколаевский пожар

11 мая 1909 г. произошел самый крупный пожар в истории Новосибирска (тогда еще Новониколаевска). В тот день в избушке Гнусиных на ул. Каинской топилась печь, а искры из трубы летели в открытую дверь сеновала. Загорелась крыша, а затем огонь по соломенной подстилке и плетням распространился на соседние усадьбы. Почти мгновенно все скученные постройки охватило пламя. От высокой температуры начали рваться бочки со скипидаром. Огонь переместился на окрестные постройки Александровской (Серебренниковской), Мостовой и Спасской (Спартака) улиц. Дружина добровольного пожарного общества, растерявшись, не смогла противостоять огненной стихии.

Огонь добрался до деревянного здания депо и конюшен. Вспыхнула тесовая каланча и рухнула, накрыв горящими обломками обоз с бочками, трубами, баграми и лестницами пожарных. Прибывшие на подмогу малочисленные обозы Городской и Закаменской пожарных команд не смогли побороть разбушевавшуюся стихию. Пожар не щадил ни бедных хижин, ни кирпичных купеческих домов.

Утихомирилась стихия только к утру следующего дня. Предварительные подсчеты ущерба, нанесенного городу пожаром, составили свыше пяти миллионов рублей золотом – гигантская по тем временам сумма. Огнем было уничтожено 794 дома со всеми приусадебными постройками, пожар превратил в пепел 22 городских квартала. Несчастье подтолкнуло городские власти к активным действиям по благоустройству города, развитию городского хозяйства. Власть стала строго спрашивать с домовладельцев за соблюдение противопожарных правил при застройке усадеб. В 1910 г. в городе появились четыре пожарные каланчи, шесть насосных машин и 12 телег с бочками. После пожара, отстраиваясь заново, многие горожане стали строить дома из кирпича. Выгоревшие кварталы города частично застроили к ноябрю 1909 г., полностью восстановить былой облик города смогли лишь к 1912 г.

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