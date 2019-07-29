Нет покоя Ивановскому

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Начальник МО МВД "Татарский" стал героем программы "Дежурная часть" федерального канала "Россия 24". Сюжет, обозначенный как "расследование", начинается с 29.10 мин.
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