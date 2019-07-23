ДЕГТЯРНОЕ МЫЛО

- Чем полезно дегтярное мыло? И где его купить?





Дегтярное мыло содержит берёзовый дёготь, который обладает антисептическим действием, улучшает кровоснабжение кожи, благотворно влияет на её состояние. И при этом дегтярное мыло не содержит искусственных красителей и парфюмерных добавок.

Дёготь обладает сильным кератопластическим (редуцирующим или восстанавливающим), антисептическим, противопаразитарным, подсушивающим, противовоспалительным, анестезирующим действием; уменьшает эритему, успокаивает зуд. При хронических аллергодерматозах, псориазе и некоторых других инфильтративных процессах в коже оказывает рассасывающее действие.

Деготь оказывает действие и на весь организм: улучшается сон, уменьшаются зуд, раздражительность. Гепатопротекторное (защита и восстановление печени) действие связывают с присутствием в его составе бетулина. Улучшение отмечается не только в месте аппликации, но и в отдаленных от него участках кожи.

Берёзовый дёготь - целебнейшая штука! Подсушивает любые высыпания, смягчает, изводит перхоть. Волосы после такого мыла мягкие и плотные, хорошо лежат.

Раньше это мыло продавалось в аптеках, теперь есть практически везде и, вдобавок, стоит копейки. Кстати, наши московские родственники, которые следят за своим здоровьем, давно уже пользуются исключительно дегтярным мылом. Душистое белое туалетное мыло у них тоже лежит – но для гостей, не понимающих ценности дегтярного.







