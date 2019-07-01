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Кто и как делает революцию? (взгляд Достоевского)
| 13:00
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367
Гай Ричи бы одобрил
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ЯэтоЯ
около 5 дней назад
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ЯэтояА правда, что из-за долгов по газу гор.воду вырубят с понедельника до отопительного сезона? Доворовались?
Владимир31
около 2 недель назад
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Всем привет.
ТипЮрист
около 1 месяцев назад
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По закону, если среднесуточная температура меньше +8 5дней,дают отопление. Кроме середины лета, закон действует всегда! Мы мерзнем..
Елена
около 1 месяцев назад
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Почему дома топят выборочно? По закону должны топить, холода же! П.С: 8 было здорово, глупости говорите
Анатолий
около 1 месяцев назад
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Задолбали о дк говорить! Работают люди и молодцы. Все шаблонно, ниче нового. На 9 уж точно, 8 не был. Зато есть куда сходить
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