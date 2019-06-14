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О том, как не надо поминать усопших
| 11:16
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46
Сбывшееся пророчество Иоанна Кронштадтского
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Сколько 500 плюс 90?
140
ТипЮрист
около 2 недель назад
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По закону, если среднесуточная температура меньше +8 5дней,дают отопление. Кроме середины лета, закон действует всегда! Мы мерзнем..
Елена
около 3 недель назад
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Почему дома топят выборочно? По закону должны топить, холода же! П.С: 8 было здорово, глупости говорите
Анатолий
около 4 недель назад
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Задолбали о дк говорить! Работают люди и молодцы. Все шаблонно, ниче нового. На 9 уж точно, 8 не был. Зато есть куда сходить
Омич
около 4 недель назад
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@Кулик
если вы глуповат, то не показывали бы хотьхор не надоел еще? Зрители выходили в восторге – вот реальная оценка
Кулик
около 1 месяцев назад
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И где вы текст увидели? Уши в трубочку сворачивались( Было видно как ведущим стыдно читать!
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