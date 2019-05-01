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Пасха. Документальный фильм
| 04:47
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117
Что делать, если в душе пустота
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Ана
около 1 недель назад
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Уровень культуры в городе упал ниже некуда. Ни сценария, ни идеи + ведущие не грамотные.
Argus1000
около 4 месяцев назад
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@Сергей
А был ли там этот уровень?
Гарик
около 4 месяцев назад
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Куда дели Клару Новикову? Она единственная в "Аншлаге" пыталась шутить.
Господь
около 4 месяцев назад
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Мишку Атянячева куда дели? Он единственный в администрации пытался работать.
Сергей
около 5 месяцев назад
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Уровень дома культуры родина сильно упал, людям итак некуда сходить, а теперь вообще мест не осталось!
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