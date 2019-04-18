Российские крестьяне на рубеже XIX-XX веков в фотографиях
01. Нижегородские босяки. Максим Дмитриев
503
02. Бурлаки-грузчики. Максим Дмитриев
473
03. Нищий с лирой, Игуменский уезд Минской губернии
542
04. Крестьянская семья
381
05. Маленькая девочка у избы
591
На рубеже веков крестьяне жили практически натуральным хозяйством. Питание состояло из того, что они производили сами. Покупные угощения были большой редкостью. Однако и повседневная пища не отличалась разнообразностью и высоким качеством. Огромное количество дел по хозяйству не оставляло времени для готовки.
Основой повседневной пищи было "варево" – щи или суп, приправленные свиным жиром или молоком. Во время постов вместо жира или молока добавляли конопляное масло. Кроме варева на крестьянском столе были каши, ржаной хлеб, капуста, картошка, горох, фасоль. Такого разнообразия овощей, как сейчас, не было. Даже морковь или свекла выращивались в небольших количествах.
06. Крестьяне (1890-1900), фотограф Н.И.Свищов-Паол
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07. Крестьяне деревни Юромы Мезенского уезда, начало ХХ века
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08. За крестьянским столом, конец XIX века
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Пшеничный хлеб могли позволить себе редкие крестьянские хозяйства по праздникам. В бедных хозяйствах в год съедалось 5-8 кг мяса. В богатых – около 20. Как правило, мясо тоже было по праздникам. Молоко, коровье масло, творог, яйца, любое мясо (даже курятина) – это в первую очередь праздничная пища. Из напитков преобладала вода. Летом готовили квас, во время болезней – чай.
Столь скудное питание сопровождалось тяжёлым физическим трудом. В случае неурожая в деревне наступала настоящая катастрофа. Потребление продуктов сокращалось до минимума. В пищу шло абсолютно всё. Резалась имеющаяся скотина, на питание уходили запасы семян, малопригодные для питания растения и трава, мелкие птицы, ящерицы. С веками крестьянство выработало способы выживания в условиях голода, но остаться в живых везло не всём.
09. Крестьяне в поле, начало XX века
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10. Крестьяне Тульской губернии, конец XIX века
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11. Крестьянка за самопрялкой. Тульская губерния, Богородицкий уезд, село Ивлево, 1902 год
331
Интерьер жилищ был очень бедным. Под одной крышей жило сразу 2-3 поколения родственников. Большую часть избы занимала печь, которая служила для обогрева и приготовления пищи. Во многих семьях она заменяла баню. Многие избы топились "по-чёрному". Кроме печки в избах были лавки вдоль стен и стол. Спали зимой на печках, летом на полатях – лежанках под потолком, которые сооружались между печкой и ближайшей стеной. В качестве подстилки была солома, накрытая грубой тканью. Отдельных помещений для бани было мало. Большинство крестьян мылись в избе 1-2 раза в месяц. Уборка, как правило, состояла из выметания сора из избы. Большое количество работ по хозяйству и в поле не оставляли времени на большее. Влажная уборка с мытьём полов проводилась всего несколько раз в год, к крупным праздникам. Грамотных крестьян, которые могли что-то написать или прочесть, было около 10% от общего числа. Жизнь обычного русского крестьянина была жестокой и беспросветной.
12. Крестьянка, стирающая в корыте. Фото В.Каррика, 1870-е
381
13. Крестьянка за домашней работой. Фото В.Каррика, 1860-е
401
14. Жница в Симбирской губернии. Фото В.Каррика, 1870-е
364
15. Девушки-кружевницы за плетением узоров. Московская губерния, Дмитровский уезд, село Куликово, 1913 год
481
16. Женщины и девушка в праздничных костюмах. Тамбовская губерния, 1904 год
455
17. Катание на релях (качелях) на Пасху. Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, 1904 год
324
18. Старый пасечник. Воронежская губерния, Задонский уезд, 1908 год
515
"Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение деревень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина, Сидорова, Михайлова Брода, Бобрика, двух Каменок.
Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка – пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, – и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить".
Л.Н.Толстой, "Голод или не голод?"
19. Семья. Орловская губерния, 1904 год
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20. Семья в праздничный день. Орловская губерния, Севский уезд, Радогожский стан, 1911 год
342
21. Мужик с коромыслом. Орловская губерния, начало XX века
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22. Крестьянин с сыновьями. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Большие Пекселы, 1910 год
471
23. Знахарка лечит ребенка наговоренной водой. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Увяз, 1914 год
3218
24. Подготовка ниток для тканья. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Увяз
341
25. Мальчик скручивает нитки для изготовления серпянки. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Алексеево, 1913 год
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26. Дед и бабка с внуком. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Увяз, 1910 год
451
27. У самовара после "сговора". Калужский уезд, 1890-е годы
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28. Хоровод в южных губерниях, 1900-е годы
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29. Отец с сыном перед охотой. Вятская губерния, Глазовский уезд, 1907 год
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30. Семейный промысел. Владимирская губерния, Покровский уезд, 1913 год
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31. Кузнецы у деревенской кузни. Тверская губерния, Тверской уезд, деревня Изворотень, 1905 год
381
32. Беломорская Карелия, 1894 год
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33. Нижегородская губерния, деревня Кадомка, конец XIX века
251
34. Дети русского крестьянина Федора Васильева
433
"Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа.
Прежде всего он — и это знает всякий мужик — он
1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями и хлебом.
2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.
3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками.
4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их.
5) от чиновников, угнетающих народ.
6) от податей.
7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы".
Л.Н.Толстой из письма к И.И.Гроту
35. Девочки помогают по хозяйству
333
36. Свадьба. Канский уезд, деревня Карымова
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37. Семья русских крестьян конца XIX века
351
38. Крестьянский двор в селе Кежемском Енисейского уезда
313
39. Ткацкий стан (кросно) в селе Верхне-Усинском Усинского пограничного округа
320
40. Кустарь-горшечник из села Атамановское Красноярского уезда
280
41. Повозка двухколёсная (одноколка) с бочкой для доставки воды из деревни Ярки Енисейского уезда
332
42. Прачки на Енисее
314
43. Сенокосный балаган на реке Мане у устья речки Зырянки в Красноярском уезде
213
44. Русский крестьянин, начало ХХ века
444
45. Калуга, 1908 год
441
46. Владимирская губерния, Муромский уезд, село Карачарово, 1910 год
334
47. Крестный ход в деревне, 1910-е
2936
48. Николаевский солдат. Архангельская губерния, Печорский уезд, г. Печора, 1900-е
571
49. Кулачные бои у Царёва городища на Троицу, начало XX века
2218
50. Уральская казачка с коромыслом. Оренбургская губерния, Троицкий уезд, 1911 год
335
51. Девушка за работой. Беломорская Карелия, 1894 год
1542
Пост подготовил Алекс Кульманов