Российские крестьяне на рубеже XIX-XX веков в фотографиях

Аватар
79
В 1913 году численность населения Российской империи составляла около 167 млн человек. 85% из них проживали в сельской местности. Это после проведения аграрных реформ, крестьянской реформы, активной индустриализации и т.д. Так что, рассматривая жизнь крестьянства, можно уверенно говорить о том, что это большая часть населения страны...

01. Нижегородские босяки. Максим Дмитриев


02. Бурлаки-грузчики. Максим Дмитриев


03. Нищий с лирой, Игуменский уезд Минской губернии


04. Крестьянская семья


05. Маленькая девочка у избы


На рубеже веков крестьяне жили практически натуральным хозяйством. Питание состояло из того, что они производили сами. Покупные угощения были большой редкостью. Однако и повседневная пища не отличалась разнообразностью и высоким качеством. Огромное количество дел по хозяйству не оставляло времени для готовки.
Основой повседневной пищи было "варево" – щи или суп, приправленные свиным жиром или молоком. Во время постов вместо жира или молока добавляли конопляное масло. Кроме варева на крестьянском столе были каши, ржаной хлеб, капуста, картошка, горох, фасоль. Такого разнообразия овощей, как сейчас, не было. Даже морковь или свекла выращивались в небольших количествах. 

06. Крестьяне (1890-1900), фотограф Н.И.Свищов-Паол


07. Крестьяне деревни Юромы Мезенского уезда, начало ХХ века


08. За крестьянским столом, конец XIX века


Пшеничный хлеб могли позволить себе редкие крестьянские хозяйства по праздникам. В бедных хозяйствах в год съедалось 5-8 кг мяса. В богатых – около 20. Как правило, мясо тоже было по праздникам. Молоко, коровье масло, творог, яйца, любое мясо (даже курятина) – это в первую очередь праздничная пища. Из напитков преобладала вода. Летом готовили квас, во время болезней – чай. 

Столь скудное питание сопровождалось тяжёлым физическим трудом. В случае неурожая в деревне наступала настоящая катастрофа. Потребление продуктов сокращалось до минимума. В пищу шло абсолютно всё. Резалась имеющаяся скотина, на питание уходили запасы семян, малопригодные для питания растения и трава, мелкие птицы, ящерицы. С веками крестьянство выработало способы выживания в условиях голода, но остаться в живых везло не всём.

09. Крестьяне в поле, начало XX века


10. Крестьяне Тульской губернии, конец XIX века


11. Крестьянка за самопрялкой. Тульская губерния, Богородицкий уезд, село Ивлево, 1902 год


Интерьер жилищ был очень бедным. Под одной крышей жило сразу 2-3 поколения родственников. Большую часть избы занимала печь, которая служила для обогрева и приготовления пищи. Во многих семьях она заменяла баню. Многие избы топились "по-чёрному". Кроме печки в избах были лавки вдоль стен и стол. Спали зимой на печках, летом на полатях – лежанках под потолком, которые сооружались между печкой и ближайшей стеной. В качестве подстилки была солома, накрытая грубой тканью. Отдельных помещений для бани было мало. Большинство крестьян мылись в избе 1-2 раза в месяц. Уборка, как правило, состояла из выметания сора из избы. Большое количество работ по хозяйству и в поле не оставляли времени на большее. Влажная уборка с мытьём полов проводилась всего несколько раз в год, к крупным праздникам. Грамотных крестьян, которые могли что-то написать или прочесть, было около 10% от общего числа. Жизнь обычного русского крестьянина была жестокой и беспросветной.

12. Крестьянка, стирающая в корыте. Фото В.Каррика, 1870-е


13. Крестьянка за домашней работой. Фото В.Каррика, 1860-е


14. Жница в Симбирской губернии. Фото В.Каррика, 1870-е


15. Девушки-кружевницы за плетением узоров. Московская губерния, Дмитровский уезд, село Куликово, 1913 год


16. Женщины и девушка в праздничных костюмах. Тамбовская губерния, 1904 год


17. Катание на релях (качелях) на Пасху. Тамбовская губерния, Кирсановский уезд, 1904 год


18. Старый пасечник. Воронежская губерния, Задонский уезд, 1908 год


"Таково же почти, хотя и несколько лучше, положение деревень: Большой Губаревки, Мацнева, Протасова, Чапкина, Кукуевки, Гущина, Хмелинок, Шеломова, Лопашина, Сидорова, Михайлова Брода, Бобрика, двух Каменок. 

Во всех этих деревнях хотя и нет подмеси к хлебу, как это было в 1891-м году, но хлеба, хотя и чистого, дают не вволю. Приварка – пшена, капусты, картофеля, даже у большинства, нет никакого. Пища состоит из травяных щей, забеленных, если есть корова, и незабеленных, если ее нет, – и только хлеба. Во всех этих деревнях у большинства продано и заложено всё, что можно продать и заложить".

Л.Н.Толстой, "Голод или не голод?"

19. Семья. Орловская губерния, 1904 год


20. Семья в праздничный день. Орловская губерния, Севский уезд, Радогожский стан, 1911 год


21. Мужик с коромыслом. Орловская губерния, начало XX века


22. Крестьянин с сыновьями. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Большие Пекселы, 1910 год


23. Знахарка лечит ребенка наговоренной водой. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Увяз, 1914 год


24. Подготовка ниток для тканья. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Увяз


25. Мальчик скручивает нитки для изготовления серпянки. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Алексеево, 1913 год


26. Дед и бабка с внуком. Рязанская губерния, Касимовский уезд, село Увяз, 1910 год


27. У самовара после "сговора". Калужский уезд, 1890-е годы


28. Хоровод в южных губерниях, 1900-е годы


29. Отец с сыном перед охотой. Вятская губерния, Глазовский уезд, 1907 год


30. Семейный промысел. Владимирская губерния, Покровский уезд, 1913 год


31. Кузнецы у деревенской кузни. Тверская губерния, Тверской уезд, деревня Изворотень, 1905 год


32. Беломорская Карелия, 1894 год


33. Нижегородская губерния, деревня Кадомка, конец XIX века


34. Дети русского крестьянина Федора Васильева


"Нам, взрослым, если мы не сумасшедшие, можно, казалось бы, понять, откуда голод народа. 

Прежде всего он — и это знает всякий мужик — он 

1) от малоземелья, оттого, что половина земли у помещиков и купцов, которые торгуют и землями и хлебом. 

2) от фабрик и заводов с теми законами, при которых ограждается капиталист, но не ограждается рабочий.

3) от водки, которая составляет главный доход государства и к которой приучили народ веками. 

4) от солдатчины, отбирающей от него лучших людей в лучшую пору и развращающей их. 

5) от чиновников, угнетающих народ. 

6) от податей. 

7) от невежества, в котором его сознательно поддерживают правительственные и церковные школы". 

Л.Н.Толстой из письма к И.И.Гроту

35. Девочки помогают по хозяйству


36. Свадьба. Канский уезд, деревня Карымова


37. Семья русских крестьян конца XIX века


38. Крестьянский двор в селе Кежемском Енисейского уезда


39. Ткацкий стан (кросно) в селе Верхне-Усинском Усинского пограничного округа


40. Кустарь-горшечник из села Атамановское Красноярского уезда


41. Повозка двухколёсная (одноколка) с бочкой для доставки воды из деревни Ярки Енисейского уезда


42. Прачки на Енисее


43. Сенокосный балаган на реке Мане у устья речки Зырянки в Красноярском уезде


44. Русский крестьянин, начало ХХ века


45. Калуга, 1908 год


46. Владимирская губерния, Муромский уезд, село Карачарово, 1910 год


47. Крестный ход в деревне, 1910-е


48. Николаевский солдат. Архангельская губерния, Печорский уезд, г. Печора, 1900-е


49. Кулачные бои у Царёва городища на Троицу, начало XX века


50. Уральская казачка с коромыслом. Оренбургская губерния, Троицкий уезд, 1911 год


51. Девушка за работой. Беломорская Карелия, 1894 год


Пост подготовил Алекс Кульманов
- +

Добавить комментарий (0)



В данный момент, комментариев нет.

Подписаться