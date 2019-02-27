Поезд военно-исторической акции Минобороны РФ «Сирийский перелом» с трофейным оружием сирийских боевиков отправился 23 февраля из Москвы по город ам России.

Акция, демонстрирующая трофейное вооружение и военную технику, изъятую у сирийских террористов, проводится Минобороны России по решению президента Владимира Путина.

Поезд с выставкой пройдет более 28,5 тысячи километров и финиширует 27 апреля в военно-патриотическом парке культуры и отдых а вооруженных сил России «Патриот».

Финиш приурочен ко Дню независимости Сирии. Эшелон сделает остановки в 60 город ах России, пройдя маршрут от Москвы до Севастополя, от Севастополя до Владивостока, от Владивостока до Мурманска и обратно до Москвы.

«В эшелоне 20 вагонов. На девяти платформах размещены уникальные образцы военной техники , начиная с танка Т-55, попавшего в Сирию из Грузии, заканчивая тоннельной машиной китайского производства. В четырех вагонах организованы экспозиции ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов, инженерных войск, химического оружия и другие. Помимо этого, в одном из вагонов развернута выставка работ военных художников и фотографов», - сказал на церемонии проводов поезда замминистра обороны Андрей Картаполов.

Будут представлены свыше 500 образцов трофейной бронетанковой, инженерной техники , артиллерийского вооружения, бронеавтомобилей, а также холодного и огнестрельного оружия, самодельных взрывных устройств, иностранных рационов питания, экипировки террористов.

На отдельных железнодорожных платформах будут размещены также БМП ACV-15, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head, самоходный минный трал Aardvark JSFU, автомобиль террориста-смертника на базе Jeep Grand Cherokee.

Генерал-полковник отметил, что на платформе-сцене поезда выступят коллективы ансамбля Александрова и Центрального дома Российской армии, ансамбли песни и пляски всех военных округов и флотов.

В поезде будет работать магазин «Военторг», где можно будет приобрести товар ы с символикой российской армии и памятные сувениры с логотипом акции.

«Экскурсии будут проводить военнослужащие, имеющие опыт выполнения боевых и специальных задач в Сирии. На всех станциях пройдут масштабные мероприятия с участием руководства субъектов Российской Федерации, органов муниципальной власти, ветеранов, военнослужащих и членов их семей, молодежи, в том числе юнармейцев. Также будут работать пункты отбора на военную службу по контракту, где каждый молодой человек получит возможность вступить в ряды вооруженных сил Российской Федерации», - добавил Картаполов.