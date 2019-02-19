Тысяча пластинок

Нет, ну серьёзно. Это же прекрасно.

2

Ну а это известная шутка про то, что Валерий исполняет песни группы « Muse » задолго до её появления.





3

Совершенно невероятная была обложка у Александра Малинина.



4

Вообще вставлять крупным планом исполнителей на «Мелодии» любили. Десятки подобных обложек можно нарыть.

5

6

Но иногда было и разнообразие. Вот, к примеру, Юрий Лоза за рулём.

7

Чудная причёска у Софии тут.

8

Не знаю, о чём думал Малежик, соглашаясь на такое название альбома.

9

Вот тоже странное название у записи.

10

Рома Жуков. Милый мальчик. Всё что нужно знать об этом альбоме.

11

Поглядим еще на лица ушедшей эпохи.

12

13

Кто фотографировал Маликова? Что это за концептуальная штука в левом углу?

14

Анжелика Варум. Клип у неё есть сногсшибательный, а вот обложка так себе.

15

Отдельного внимания заслуживают общие портреты.

16

17

18

19

Эта обложка моя любимая.

20

Впрочем, есть у неё конкурентка. Просто невероятное в своей пошлости оформление.

25

Татьяна Буланова же вела себя скромнее в оформлении.

26

Кто эти люди? Я конечно не знаток такой сцены, но думал, что хорошо ориентируюсь в исполнителях. Оказывается, нет. Есть куча неизвестных мне имён.

27

О, а этого я знаю. Без шуток мне нравятся некоторые песни у него.

28

И этих парней я помню. Песня про девушку с Урала просто прекрасна.

29

Разглядывая некоторые обложки, я прихожу в ужас. Ну, ведь наверняка люди держали в руках что-то импортное. Как такое можно было пускать в печать?

30

Ну, тут даже какая-то концепция есть.

31

Богдан фирмач.

32

А это пример вполне себе неплохого оформления для того времени.

33

Это без шуток прекрасная обложка.

34

Девушки, ммм.

35

Обложка, которая настораживала меня в детстве.

36

Протеже Пугачевой. Его, небось, никто и не помнит уже.

37

Укупник любил страдать ерундой в былые годы. Хорошо, что хоть опомнился.

38

Ой, ну это просто невыносимо трогательно.

39

Странно, но эта картинка мне кажется хорошей. Что-то в ней есть.

40

Отлично.

41

Хоть убейте, но почему-то ассоциируется с Джимом Морисоном.

42

Ну, без него никуда. Символ конъюнктуры, но из песни слов не выкинешь.

43