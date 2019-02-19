Тысяча пластинок

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Подготавливая подборку обложек импортных пластинок, я обратил внимание, что были и у нас свои шедевры в плане оформления. Вот сегодня на них и полюбуемся. Заглавная картинка невероятно хорошо. Валерий Леонтьев знает толк в картинках.
Нет, ну серьёзно. Это же прекрасно.
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Ну а это известная шутка про то, что Валерий исполняет песни группы «Muse» задолго до её появления.

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Совершенно невероятная была обложка у Александра Малинина.   




Вообще вставлять крупным планом исполнителей на «Мелодии» любили. Десятки подобных обложек можно нарыть.

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Но иногда было и разнообразие. Вот, к примеру, Юрий Лоза за рулём.

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Чудная причёска у Софии тут.

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Не знаю, о чём думал Малежик, соглашаясь на такое название альбома.

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Вот тоже странное название у записи.

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Рома Жуков. Милый мальчик. Всё что нужно знать об этом альбоме. 

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Поглядим еще на лица ушедшей эпохи.

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Кто фотографировал Маликова? Что это за концептуальная штука в левом углу?

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Анжелика Варум. Клип у неё есть сногсшибательный, а вот обложка так себе. 

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Отдельного внимания заслуживают общие портреты.

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Эта обложка моя любимая. 

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Впрочем, есть у неё конкурентка. Просто невероятное в своей пошлости оформление.

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Татьяна Буланова же вела себя скромнее в оформлении.

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Кто эти люди? Я конечно не знаток такой сцены, но думал, что хорошо ориентируюсь в исполнителях. Оказывается, нет. Есть куча неизвестных мне имён.

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О, а этого я знаю. Без шуток мне нравятся некоторые песни у него.

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И этих парней я помню. Песня про девушку с Урала просто прекрасна.

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Разглядывая некоторые обложки, я прихожу в ужас. Ну, ведь наверняка люди держали в руках что-то импортное. Как такое можно было пускать в печать?

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Ну, тут даже какая-то концепция есть.

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Богдан фирмач.

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А это пример вполне себе неплохого оформления для того времени.

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Это без шуток прекрасная обложка. 

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Девушки, ммм. 

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Обложка, которая настораживала меня в детстве. 

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Протеже Пугачевой. Его, небось, никто и не помнит уже. 

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Укупник любил страдать ерундой в былые годы. Хорошо, что хоть опомнился.

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Ой, ну это просто невыносимо трогательно.

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Странно, но эта картинка мне кажется хорошей. Что-то в ней есть.

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Отлично.

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Хоть убейте, но почему-то ассоциируется с Джимом Морисоном. 

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Ну, без него никуда. Символ конъюнктуры, но из песни слов не выкинешь. 

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